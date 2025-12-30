Josep Oliu o el arte del pacto

Durante el último año y medio ha habido unanimidad absoluta en Catalunya en una materia: era clave que el Banc Sabadell no desapareciera. Sindicatos, patronales y partidos políticos de todos los colores abrazaron la causa de la entidad de origen vallesano ante la amenaza de la opa del BBVA. ¿Quién tejió, entre bastidores, esa gran entente?

La respuesta es clara: Josep Oliu (Sabadell, 1949), presidente del Banc Sabadell desde 1999. El veterano financiero ocupa el que es uno de los despachos más poderosos de Catalunya por la estrecha vinculación del banco con el universo empresarial catalán y por el propio carácter de Oliu, a quien siempre le gustó la práctica del poder.

El banquero forma parte del selecto grupo de los ‘minnesotos’ catalanes como doctor en Economía por la universidad americana de Minnesota. En los años 80 se curtió en el Instituto Nacional de Industria (INI), predecesor del SEPI y en 1991 acudió a la cita con cierto destino familiar, sustituyendo a su padre, Joan Oliu, como director general del Banc Sabadell.

En aquella época, el Sabadell era un pequeño banco local. Aquel año ganó 12.860 millones de pesetas, (77 millones de euros), frente a los 1.827 millones de euros de 2024. Teniendo en cuenta la inflación, los beneficios del banco se han multiplicado por diez en las tres décadas y media de Oliu al frente del Sabadell.

Durante su presidencia, el financiero ha vivido tres momentos clave: la salida a bolsa en 2001; la política de adquisiciones, con compras como Mellon United, el Guipuzcoano, Lydian Private, la CAM, el Banco Galego, BMN en Catalunya y Aragón, Caixa Penedès, Lloyds España, JGB Bank y el recientemente vendido TSB; y el durísimo temporal de la Gran Recesión. El precio que pagó Oliu en aquel trance fueron las pérdidas en que incurrieron el grupo de accionistas del núcleo duro del Sabadell (Isak Andic, la familia Lara, Joaquín Folch-Rusiñol, Héctor Colonques, Enrique Bañuelos o Miguel Bosser).

Con todo, el Sabadell sobrevivió, en parte por el liderazgo conjunto que ejerció durante década y media Oliu junto a Jaume Guardiola, reemplazado en 2021 por César González-Bueno. Es junto a éste último con quien Oliu logró lo que parecía imposible: derrotar a un banco seis veces mayor como es el BBVA.