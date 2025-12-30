Toma nota: estos son todos los puentes que podrás disfrutar en 2026 en Catalunya según el calendario laboral

Si estás planificando vacaciones, escapadas o simplemente quieres tener controlados los días no laborables, conviene tener a mano el calendario de festivos en Catalunya y los posibles puentes.

A continuación encontrarás, en dos bloques, el listado completo de festivos y, después, los puentes y fines de semana largos que se pueden formar según la distribución de días de la semana indicada.

Festivos en Catalunya

Estos son los festivos indicados, con su fecha, día de la semana y denominación:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

(jueves): 6 de enero (martes): Día de Reyes

(martes): 3 de abril (viernes): Viernes Santo

(viernes): 6 de abril (lunes): Lunes de Pascua

(lunes): 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

(viernes): 24 de junio (miércoles): Sant Joan

(miércoles): 15 de agosto (sábado): La Asunción

(sábado): 11 de septiembre (viernes): Diada Nacional de Catalunya

(viernes): 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

(lunes): 8 de diciembre (martes): La Inmaculada Concepción

(martes): 25 de diciembre (viernes): Navidad

(viernes): 26 de diciembre (sábado): Sant Esteve (excepto en el Arán, donde se sustituye por el 17 de junio, Fiesta de Arán)

Posibles puentes y fines de semana largos en Catalunya

La forma en que caen estos festivos (entre semana o en fin de semana) condiciona mucho la planificación. Por ejemplo, hay fechas que ya generan fines de semana largos de manera natural cuando el festivo cae en viernes o lunes, y otras que pueden dar pie a un puente si se añade uno o más días laborables de descanso.

Con esa idea, el siguiente listado reúne los (posibles) puentes del próximo año en Catalunya según las combinaciones indicadas.