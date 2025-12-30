Pau Relat, Sol Daurella y Marc Puig son los directivos mejor valorados de Catalunya

Pau Relat es el empresario más reconocido de Catalunya en 2025. El presidente de Fira de Barcelona y del grupo MatHolding encabeza el 'Ránking de los 50 líderes empresariales más valorados de Catalunya' que publica por primera vez EL PERIÓDICO en colaboración con Glovo. La presidenta de Cobega y de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, ocupa la segunda posición de la clasificación, cuyo podio se completa con el presidente del grupo de perfumería Puig, Marc Puig.

Esta primera edición del ránking es fruto de un sondeo realizado a más de 500 altos directivos de Catalunya, a quien se solicitó que votaran a los cinco empresarios de la comunidad que consideraran más destacados por su trayectoria, éxitos profesionales o potencial de futuro. A partir de las respuestas recibidas, EL PERIÓDICO ha efectuado una clasificación que está liderada por Relat, ya que fue el ejecutivo que más votos recibió, y que cierra la empresaria Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group y vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Los empresarios más mediáticos o aquellos que están más expuestos a los focos por ocupar cargos de representación en instituciones clave de la sociedad civil barcelonesa copan el ránking, si bien en la lista también hay ejecutivos de más bajo perfil que han sido igualmente votados por su buen desempeño profesional o por la brillante trayectoria de sus compañías. Así, entre los 50 directivos más valorados se encuentran los presidentes o directores generales del Cercle d'Economia, de FemCat, de Barcelona Global, de Foment del Treball, de Sport Cultura Barcelona, de la Cambra de Comerç de Barcelona, de la Mobile World Capital o de Fira de Barcelona.

El 'top 10' de los directivos más respetados

Además de Relat, Daurella y Puig, han logrado auparse al 'top 10' de la clasificación el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (4º); el presidente de Bon Preu, Joan Font (5º); el presidente de Mango, Toni Ruiz (6º); el presidente de Fluidra, Eloi Planes (7º); la consejera delegada de Savills Barcelona, Anna Gener (8º); la directora general corporativa de Colonial, Carmina Ganyet (9º); y la presidenta de Frit Ravich, Judith Viader (10º).

Presencia destacada de mujeres

Cabe destacar que un poco más de un tercio del ránking, lo ocupan mujeres, con un total de 17 directivas (el 34% del total). Además de Daurella, Gener, Ganyet, Viader y Font, en la tabla figuran empresarias y ejecutivas como Núria Cabutí (11º), Rosa (18º) y Alba Tous (43º), Silvia Alsina (19º), Rosa Clarà (46º), Blanca Sorigué (30º), Laura Carnicero (41), Marta Labata (42º) o Fina Lladós (48º).

En la clasificación también conviven directivos veteranos de larga trayectoria como Ramon Agenjo (12º), que este año ha recibido de EL PERIÓDICO el Premio Barceloní de l'Any 2025; Isidre Fainé (13º), Oriol Guixà (21º), Cristóbal Colón (25º), o Miquel Martí (29º) con rostros emergentes como Elisenda Bou-Balust (31º), Inka Guixà ( 32º), Francesc Julià (44º) o el mediático José Elías (28º), seguramente el más conocido de todos ellos fuera de los círculos empresariales gracias a su intensa presencia en las redes sociales.

La tabla es, además, un buen reflejo de la diversidad de sectores y de tipología de compañías que caracteriza al tejido empresarial catalán, desde empresas familiares, a grupos cotizados, pasando por entidades financieras y corporaciones de capital público. También conviven ejecutivos tecnológicos y de perfil emprendedor, como Oscar Pierre (17º) y Dídac Lee (47º), con representantes de compañías de corte más tradicional.

Siete presidentes del Ibex 35

Como curiosidad señalar que hay seis empresas, Fira de Barcelona, Banco Sabadell, Damm, Colonial, Tous y La Farga, que han logrado colocar a dos representantes en el ránking. También hay siete presidentes o consejeros delegados de compañías cotizadas, todas ellas pertenecientes al selectivo índice Ibex 35: Marc Puig (Puig), Josep Oliu (Banco Sabadell), Eloi Planes (Fluidra), Marc Murtra (15º Telefónica), Francisco Reynés (20º Naturgy), Maurici Lucena (39º Aena) y Pere Viñolas (40º), si bien José Creuheras (37º), además de presidir Planeta, grupo de capital 100% familiar, también preside la participada Atresmedia, que sí cotiza.