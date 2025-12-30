Pau Relat, el hombre que teje grandes consensos

Farmacéutico de formación, Pau Relat (Montcada i Reixac, 1968) lleva 30 años trabajando en el grupo de empresas que integran MatHolding, una multinacional de bolsillo propiedad de la familia Matosas con sede en Parets del Vallès y dedicada a proveer de soluciones al sector agrícola y al de la gestión del agua, dos ámbitos críticos para el futuro de la humanidad. Con presencia en más de 130 países, MatHolding cerró en 2024 el mejor ejercicio de sus 90 años de historia, superando por primera vez los 400 millones de facturación, con un crecimiento del ebitda del 40% y obteniendo el 70% de los ingresos en el mercado exterior.

De carácter discreto, ha alcanzado una gran proyección pública gracias a que ostenta la presidencia de Fira de Barcelona desde diciembre de 2018, cuando asumió el difícil reto de sustituir a José Luis Bonet, que estuvo catorce años en el cargo.

Forjar “grandes consensos de país” es su máxima y ha sido este talante dialogante y su obsesión por actuar siempre “con las luces largas” y buscando la máxima lealtad institucional las que le han llevado al éxito y a ocupar el primer puesto del ránking de ‘Los 50 líderes empresariales más valorados de Catalunya’ elaborado por EL PERIÓDICO con la colaboración de Glovo.

Bajo su liderazgo, Fira de Barcelona ha alcanzado año tras año resultados récord (prevé cerrar 2025 con unos ingresos de más de 350 millones de euros), convirtiéndose en una feria internacional de referencia en la celebración de salones profesionales, en un motor indiscutible de la economía catalana y en un gran imán que atrae a certámenes globales que optan por trasladarse a Barcelona para asegurar su crecimiento futuro.

En el haber de Relat brilla especialmente una joya: ha logrado que el MWC apueste por quedarse de forma permanente en Barcelona, una gesta que ha sido clave para embarcarse en el proyecto que actualmente le hace más ilusión, la ampliación del recinto ferial de Gran Via, que ganará 60.000 m² y que se prevé que culmine en 2027. Otra de sus grandes apuestas ha sido la integración del Circuit de Barcelona-Catalunya, abriendo una nueva etapa para diversificar su actividad y acoger, no solo grandes competiciones de motor, sino también ferias, congresos y espectáculos,

La buena gestión del equipo que encabeza Relat también se pondrá a prueba con el proyecto de remodelación integral de los palacios feriales de Montjuïc coincidiendo con el Centenario de la Exposición Internacional de 1929.