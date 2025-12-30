Ordeig: "La sanidad animal va a ser un problema grave para la industria alimentaria y hemos de estar preparados"

Para el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, la estrategia para contener el avance de la peste porcina africana (PPA) pasa, desde luego, por conocer el origen del brote declarado en Cerdanyola el pasado 28 de noviembre, pero también por mantener el virus circunscrito al radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial, la denominada zona cero. Ordeig ha subrayado que se han analizado 17 de las 19 muestras con las que estaba trabajando el laboratorio del IRTA-CReSa de Bellaterra y que ninguna de ellas ha coincidido con la cepa extraída de los jabalís hallados muertos por culpa de la infección. Ha pedido prudencia hasta que concluyan todas las investigaciones abiertas en estos momentos.

"Los técnicos dirán qué hay que hacer a partir de ahora, pero si el mejor centro de investigación biomédica que tenemos no ve coincidencias entre las muestras aportadas, que cada cual extraiga sus conclusiones", ha sentenciado Ordeig, no sin recordar antes que ha habido lugares en los que nunca se ha podido llegar a determinar el origen de una enfermedad. Ha recordado, de hecho, que en algunos países ha quedado confirmado, por vía científica, que el virus está circulando por culpa de la importación ilegal de alimentos.

Entre resignado por lo que trae el cambio climático e inquieto ante lo que puede pasar en 2026, Ordeig ha insistido en que "está claro que la sanidad animal va a seguir siendo, en un futuro, un problema de competitividad para el sector agroalimentario en todo el mundo". Así, ha admitido el conseller, "habrá que estar preparados, contar con los refuerzos que sean necesarios y estrechar la colaboración público-privada para lo que viene", ha subrayado.

Otros frentes

Y es que, como ha recordado el propio titular de Agricultura, el sector ganadero se encuentra luchando en estos momentos no solo contra la peste porcina, que ya ha dado 29 casos positivos (siempre en jabalís), sino también contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), que afecta al vacuno en las comarcas de Girona y ahora también en el Vall d'Aran, y la influenza aviar, que ha obligadop a sacrificar a 235.000 gallinas de una granja de Bellpuig (Urgell).

"A los afectados por la dermatosis, donde ya se están empezando a levantar las restricciones impuestas el pasado octubre, se les va a empezar a pagar, entre este martes y el miércoles, un total de 4,8 millones de euros correspondientes a 13 explotaciones. Y en enero, se abonarán los 1,5 millones restantes a las cuatro explotaciones que quedarán pendientes", ha indicado Ordeig, en respuesta, también, a los ganaderos que este lunes cortaron el Eix Transversal con sus tractores para exigir una mejor gestión de las crisis sanitarias por parte de la Administración.

Mientras tanto, ha dicho el conseller, "se siguen sacrificando gallinas en el Urgell", donde hasta el momento las 58 explotaciones analizadas, vecinas a la del foco inicial, "han dado todas negativo", ha asegurado. Sobre el origen, los técnicos mantienen como hipótesis más plausible la posibilidad de que el virus haya llegado a través de un ave silvestre. "Estamos viendo que hay mucha fauna salvaje que es portadora del virus de la influenza, y no se descarta que haya podido llegar a la granja afectada por los excrementos de algún ejemplar infectado, por ejemplo".