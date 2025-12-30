Impuesto de sucesiones
Manuel Requena, abogado experto en herencias: "Así puedes recibir una herencia en España sin pagar nada de tu bolsillo"
Una herencia puede convertirse en una fuente de conflictos. Cuando los herederos reciben una suma de dinero o una propiedad, no siempre saben cómo gestionarla y pueden surgir desacuerdos. Decidir entre invertir, ahorrar, vender o repartir no suele ser sencillo, y alcanzar un consenso familiar puede resultar casi imposible.
Antes de recibir una herencia, hay que tener en cuenta que el Estado se queda una parte del dinero en concepto de impuestos, aunque en España la cantidad varía drásticamente en función del lugar de residencia.
Por esta razón, Manuel Requena, abogado experto en herencias, compartió en redes sociales un vídeo en el que explica cómo se puede recibir una herencia sin pagar absolutamente ni un euro.
El experto en derecho comienza señalando que el primer trámite al heredar es el pago del impuesto de sucesiones, además en la mayoría de los casos no es posible disponer del dinero del fallecido hasta haber completado dicho pago. "Te obligan a pagar antes de recibir nada", comenta.
"Lo que muchos no saben es que la ley del impuesto de sucesiones y donaciones permite pagar ese impuesto usando el dinero del propio fallecido", advierte a todos los españoles.
El letrado señala que hay que presentar toda esta documentación: el certificado de defunción, el testamento, la liquidación del impuesto y pedir al banco que emita el pago directamente a Hacienda.
El experto en herencias comenta que "ese dinero sale de la cuenta del fallecido, no de la tuya", por esta razón expone que "si aceptas la herencia a beneficio de inventario, las deudas que el fallecido pudiera tener nunca se pagan con tu patrimonio personal".
Por último, Requena concluye diciendo que es esencial conocer este procedimiento: "No cuesta nada y puede ahorrarte mucho dinero".
