Joan Font, un proyecto de vida llamado Bon Preu

Joan Font encarna a la perfección la figura del empresario hecho a sí mismo. Nacido en Torelló (Osona) e hijo de un matrimonio que se dedicaba a vender aceitunas, bacalao y encurtidos en los mercados ha edificado con tesón durante los últimos 50 años uno de los mayores éxitos del sector de la gran distribución, el grupo Bon Preu. El primer establecimiento se inauguró en Manlleu en 1974 y hoy la cadena dispone de más de 200 puntos de venta con las marcas Bonpreu y Esclat, a los que se añade una red de 66 gasolineras EsclatOil.

Con cerca de 11.000 empleados, en la última década la compañía ha prácticamente triplicado su tamaño, superando por primera vez los 2.400 millones de facturación en 2024 tras crecer un 7%. Esta progresión y el hecho de que Bon Preu haya logrado formular un modelo de negocio ganador y diferenciado en un mercado extremadamente competitivo han propiciado que Joan Font haya sido votado como el quinto líder empresarial de Catalunya más respetado según el ránking 'Los 50 líderes empresariales más valorados de Catalunya' que ha publicado EL PERIÓDICO con la colaboración de Glovo.

Su apuesta por llegar a los clientes a través de un modelo de tienda impoluta, junto a una fórmula comercial que pone el foco en los productos frescos y de proximidad, y en un surtido muy amplio que da la máxima expresión a las marcas de fabricante, pero también a una potente marca propia basada en la calidad ha sido ganadora. La política de reinversión permanente de los beneficios también es una de las claves del éxito de la empresa. Solo en 2024 las inversiones se elevaron a 158 millones, incrementando hasta 1.200 millones el volumen inversor acumulado en los últimos nueve años.

A Font le gusta explicar que los valores que han guiado a Bon Preu desde el primer día son la honestidad, el pragmatismo, hacer equipo, el fair play, la voluntad de servicio, la actitud positiva y la visión a largo plazo. El empresario ha apostado por el crecimiento orgánico y por operar únicamente en Catalunya, a pesar de haber tenido muchas oportunidades para dar el salto al resto de España. También ha rechazado múltiples ofertas de compra porque Bon Preu "es un proyecto de vida" y asegura que su empresa no cotizará en bolsa porque no lo necesita y porque tiene vías de financiación más eficientes para crecer y que, además, no desvían el foco o distraen de lo importante.

Después de varios años de desavenencias que acabaron en los tribunales, en julio de 2019 Joan Font se hizo con el 100% de Bon Preu al comprar por 300 millones el 50% del capital que estaba en manos de su hermano Josep. Aunque le queda cuerda para rato, Font, que también es cofundador del grupo inversor Ona Capital, tiene ya encarrilada la sucesión a través de su hija Anna, actual directora comercial del grupo.