Coste de la vida

La inflación baja una décima en diciembre y cierra el año 2025 en un 2,7%

El IPC interanual se modera en el último mes del año en un 2,9%, gracias sobre todo al abaratamiento de los carburantes

Una mujer pasa por delante de una gasolinera urbana en el barrio de Sants de Barcelona, esta semana.

Una mujer pasa por delante de una gasolinera urbana en el barrio de Sants de Barcelona, esta semana. / Zowy Voeten / EPC

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
España llevaba unos cuantos diciembres, un mes de gran consumo tanto en los hogares como fuera de ellos, recibiendo algún que otro susto con la inflación. Pero este diciembre, rompiendo con la norma, los precios han bajado de una décima, hasta situarse en el 2,9%, con lo que 2025 cierra con una tasa del 2,7% según el dato adelantado del IPC correspondiente el último mes del año, que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, España se aleja del objetivo marcado para este año por el Banco Central Europeo (BCE), que estableció en el 2% la inflación para el año que ahora se termina. La buena noticia es que después de que en octubre el dato del IPC alcanzara su nivel más alto en los 16 meses anteriores, ahora ha encadenado dos meses seguidos con descensos.

EVOLUCIÓN DEL IPC EN LOS ÚLTIMOS MESES

Gráfico que muestra la evolución del IPC en los últimos meses.

Esta vez, el principal causante de esta moderación han sido los carburantes, ha indicado el Ministerio de Economía en un comunicado, en el que también constata que la tasa media con la que se completa el ejercicio de 2025 es una décima inferior a la del 2024, lo que, a su entender, permite "que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios más volátiles de los alimentos y de la energía, acaba el año en una media del 2,3%, frente al 2,9% de 2024, según destaca también el ministerio.

El dato medio del IPC de 2025 iguala finalmente las previsiones de organismos como la CEOE, que había pronosticado que los precios iban a responder a un promedio anual del 2,7%. La patronal española ha adelantado, asimismo, que en 2026, todo apunta a que el indicador va a quedarse ligeramente por encima del 2%. La fundación Funcas, por su parte, ha fijado un cierre de año con una tasa del 2,8% media, que bajaría en 2026 al 2,4%. La entidad revisó hace unas semanas sus estimaciones al alza, como consecuencia de "la resistencia de la inflación en alimentos y servicios y a lo que define como "un escenario de 'inflación pegajosa' en ciertos sectores clave", según sus informes más recientes de finales de 2025.

