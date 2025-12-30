La Generalitat empieza a indemnizar a los ganaderos de Girona afectados por la dermatosis nodular

La Generalitat ha empezado a abonar este martes el primero de los dos pagos que tiene previstos para los afectados por la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad del ganado bovino que se declaró el pasado 3 de octubre en el Alt Empordà y que ha obligado a sacrificar, en este tiempo, a más de 2.500 cabezas de ganado, según las estimaciones de los ganaderos. De momento, según ha informado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, "antes del 31 de diciembre, se pagarán un total de 4,8 millones de euros correspondientes a 13 explotaciones. Y en enero, se abonarán los 1,5 millones restantes a las cuatro granjas que quedarán pendientes", ha indicado Ordeig, en respuesta, también, a los agricultores que este lunes cortaron el Eix Transversal con sus tractores para exigir una mejor gestión de las crisis sanitarias por parte de la Administración.

Mientras tanto, el calendario de desescalada sanitaria ya está en marcha. El pasado 26 de diciembre se levantaron oficialmente las restricciones que pesaban sobre el radio de Cassà de la Selva (Gironès), tras verificarse que no han aparecido nuevos casos y que se cumplen todos los requisitos de seguridad. Y el próximo 8 de enero está previsto el levantamiento de las restricciones en el radio de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). La medida, ha advertido el conseller, no será total, ya que "una parte del territorio seguirá bajo vigilancia y restricción al estar integrada en el radio de protección de Francia", donde hace unas semanas se declararon nuevos focos cerca de la frontera con España.

Ordeig, que ha destacado que el control del foco ha sido posible gracias a la "profesionalidad y colaboración" de los ganaderos, ha recordado que el seguimiento epidemiológico se mantiene activo para adaptar cualquier medida de seguridad a la evolución de la situación en las próximas semanas.