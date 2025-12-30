Cae un 0,14%
El Ibex 35 arranca con leves caídas tras el IPC y se aleja de los 17.200 puntos
El índice baja un 0,14% en la apertura, en una sesión marcada por la moderación de la inflación en España y con tono mixto en las bolsas europeas
Sabina F. Macedo
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una ligera corrección del 0,14%, un movimiento que aleja al selectivo de los 17.200 puntos, aunque le permite mantenerse por encima del nivel psicológico de los 17.100 enteros. En los primeros compases de la jornada, el índice se situaba en los 17.171,9 puntos, en un día condicionado por la publicación del dato adelantado de inflación en España.
La sesión de hoy se desarrolla con normalidad en el parqué madrileño, mientras que mañana, 31 de diciembre, el mercado solo abrirá de forma parcial. El 1 de enero, por su parte, las bolsas permanecerán cerradas por festivo.
La inflación da algo de respiro
En el plano macroeconómico, el foco de los inversores está puesto en el Índice de Precios de Consumo (IPC), que recortó una décima su tasa interanual en diciembre, hasta el 2,9%, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta moderación se explica, principalmente, por la bajada de los precios de los carburantes, un factor que ha aliviado la presión inflacionista en el tramo final del año.
El dato confirma una ligera desaceleración de los precios, aunque la inflación continúa en niveles elevados, lo que mantiene la atención del mercado sobre la evolución futura de los tipos de interés.
Acerinox lidera las subidas
En el arranque de la sesión, los mayores avances dentro del Ibex 35 los protagonizaban Acerinox (+0,4%), Rovi (+0,32%), Solaria (+0,28%) y Mapfre (+0,23%). En el lado contrario, las caídas más destacadas correspondían a Ferrovial (-0,65%) y Grifols (-0,5%), que presionaban al índice a la baja.
Las principales bolsas europeas abrían la jornada con un comportamiento dispar. París cedía un 0,11% y Fráncfort retrocedía un 0,07%, mientras que Milán avanzaba un 0,28% y Londres subía un 0,09%.
En los mercados de materias primas, el barril de Brent, referencia en Europa, bajaba un 0,07%, hasta los 61,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cedía un 0,05%, hasta los 58,05 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1770 dólares, y en la renta fija, el interés del bono español a diez años descendía hasta el 3,264%.
