Por los excrementos de una cigüeña: así pudo entrar la gripe aviar en una granja de Lleida que llevaba mes y medio confinada

¿Cómo pudo colarse el virus de la gripe (o influenza) aviar en una granja de gallinas si desde el 10 de noviembre existía la orden para toda España de que estos animales permanecieran confinados y alejados de cualquier fuente de posible contagio? Es lo que llevan preguntándose desde hace casi una semana los técnicos de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat que investigan el brote declarado el pasado 24 de diciembre en Bellpuig, en Lleida, donde ya se están sacrificando los 235.000 animales que se criaban en esa explotación. Se trata, según aseguran fuentes del sector, de unas instalaciones modernas, dotadas con la última tecnología y que, para quienes conocen el lugar, no presentaba ninguna duda en cuanto a su bioseguridad.

El problema, señalan las mismas fuentes, no es que haya habido un brote puntual posiblemente fortuito, sino que es complicado contener una enfermedad que viaja volando. "Estamos viendo que hay mucha fauna salvaje que es portadora del virus de la influenza, y no se descarta que haya podido llegar a la granja afectada por los excrementos de algún ejemplar infectado, por ejemplo", ha avanzado este martes el conseller Òscar Ordeig, que ha detallado que hasta el momento las 58 explotaciones cercanas al foco inicial "han dado todas negativo en las analíticas que se les han practicado", ha asegurado. El contagio, ha aventurado Ordeig, pudo haberse producido por varias vías, que incluirían que los restos infectados con el virus llegaran en un vehículo de transporte.

Retirada del cadáver de una grulla / Ramón Gabriel / EFE

También el Laboratorio Central de Veterinaria del Ministerio de Agricultura baraja como hipótesis más probable "el contacto con un ave silvestre contagiada". "Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas que, desde que se detectó el primero en el mes de julio suman ahora un total de 15", ha indicado en un comunicado el departamento que dirige el ministro Luis Planas.

Cientos de casos en Madrid

El pasado 11 de diciembre, el mismo laboratorio oficial confirmaba la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en cientos de ejemplares de cigüeña que habían sido halladas muertas en las inmediaciones del río Manzanares a su paso por Getafe, en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de esa comunidad confirmaba entonces, en un comunicado, otros tres brotes de la enfermedad, también en cigüeñas, unas aves que estos días se encuentran realizando la migración desde el norte de Europa rumbo a España y África en busca de temperaturas más cálidas. Posteriormente, el 20 de diciembre, el Gobierno de Aragón notificó la recogida de más de 900 cadáveres de grullas también aquejadas de la enfermedad.

El ministerio mantiene vigente, por todo ello, la medida de confinamiento de las aves de corral ante el elevado riesgo de la enfermedad por el alto número de casos en aves silvestres producidos en Europa y el intenso movimiento de aves migratorias en España. Además, se ha declarado un foco de enfermedad de Newcastle en aves en la provincia de Valencia.