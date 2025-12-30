La empresa vasca de transportes CAF se adjudica el contrato del metro automático de la Línea 10 de Nápoles por 630 millones

El consorcio RTI liderado por la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) —que incluye a las italianas AET, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie (FVCF), Mermec STE y Leonardo— ha resultado adjudicatario por la operadora de transporte de la región italiana de Campania, Ente Autonomo Volturno (EAV), para la ejecución del proyecto integral de la nueva Línea 10 del Metro de Nápoles. En concreto, RTI se ha hecho con el Lote 2 del concurso, que incluye el diseño e implementación del sistema automático de metro, con un contrato que asciende a 630 millones de euros, siendo la fase inicial base adjudicada de un valor de 259 millones de euros.

Más allá del impacto económico, para CAF el contrato supone “un nuevo hito en su historia”, ya que, además de su relevancia como proyecto integral de movilidad, representa su primera referencia en el ámbito de la conducción automática de metros, según ha destacado la compañía de transporte en un comunicado.

¿En qué consiste el contrato?

El alcance completo del Lote 2 incluye el sistema de señalización CBTC/ATO GoA4, las subestaciones eléctricas, la catenaria, las redes de datos y telecomunicaciones, las puertas de andén y el Centro de Control Operativo, además del suministro de una nueva flota de trenes 100% automáticos, los equipos de taller para los nuevos depósitos y su mantenimiento integral. Dichas unidades de metro, basadas en la plataforma INNEO de CAF, estarán compuestas por 3 coches con alta capacidad, y "contarán con un diseño interior y exterior moderno e innovador".

El consorcio liderado por CAF se adjudica el proyecto integral para la línea 10 del metro de Nápoles (Italia) / IOVO PETROV/CAF

Asimismo, el sistema de CAF, denominado OPTIO, permitirá el funcionamiento de la red en modo automático GoA4, el nivel más alto de automatización ferroviaria. En este sistema, el tren opera de forma completamente autónoma, sin conductor ni personal a bordo, gestionando desde la conducción y las paradas hasta las emergencias, la apertura de puertas o los movimientos en los depósitos.

13 kilómetros de longitud

El Ayuntamiento de Nápoles y la Región de Campania han adjudicado este lunes el proyecto para la construcción de la esperada Línea 10, que contará con una longitud total aproximada de 13 kilómetros, 12 estaciones y cuatro nodos de intercambio. Ambos organismos han calificado la infraestructura como estratégica, ya que conectará la estación de Carlo III con Afragola Centro, en un tramo de 9,5 kilómetros y 10 estaciones, al que se sumarán dos extensiones: de Carlo III a Principe Umberto y de Afragola Centro a Afragola AV.

Así, la comisión de licitación, designada por EAV —entidad ejecutora de la inversión—, ha adjudicado el Lote 1 al consorcio liderado por Webuild RTI, integrado por Eteria y Costruire ICM, para la construcción de la línea por un importe inicial de 660 millones de euros. El contrato contempla, además, la opción de completar la totalidad de las obras, lo que elevaría el coste en otros 1.700 millones de euros.

Infografía de la Linea 10 de metro compartida este lunes por WeBuild, quién lidera el consorcio ganador del primer lote del proyecto de la línea 10 de metro de Nápoles. / WeBuild

En total, la financiación inicial entre ambos lotes asciende a 1.200 millones de euros, de los que 870 millones corresponden al Ayuntamiento de Nápoles y 330 millones a la Región de Campania, en el marco del Programa Operativo Regional (ROP FEDER) 2021-2027. El valor total del proyecto se estima en unos 3.100 millones de euros.

CAF en Italia

Esta adjudicación no supone la primera incursión de CAF en el mercado italiano. La compañía entró en el país en el año 2000, con su participación en el concurso para el suministro de las primeras unidades de metro para Roma. Desde entonces, ha suministrado más de 70 trenes que actualmente operan en las líneas A, B y Roma-Lido de la capital.

Más recientemente, CAF ha entregado 10 unidades de metro a EAV, que prestan servicio en la línea Piscinola–Aversa, además de otras 23 unidades adjudicadas por el Comune di Napoli para la Línea 1 del Metro de Nápoles.

A lo largo de estos años, la compañía también ha suministrado trenes de cercanías y regionales para Cerdeña, Trieste y Bari, y en la actualidad fabrica tranvías para varias ciudades italianas, entre ellas Roma, Palermo y Bolonia. Además, destaca su presencia en el mercado italiano de autobuses, donde operan más de 2.000 vehículos Solaris en ciudades como Bolonia, Venecia, Roma, Génova, Cagliari, Milán o Catania.

Proyectos en territorios ocupados por Israel

La noticia de CAF se produce en un contexto en el que la compañía vasca se encuentra bajo escrutinio, tras haber sido incluida en el último informe de la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, que censura la participación de la empresa en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. CAF también figura en un informe de Amnistía Internacional sobre empresas presuntamente cómplices de vulneraciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina.

Por su parte, CAF emitió el pasado mes de septiembre un comunicado en el que aseguró no haber constatado “ninguna vulneración de los derechos humanos” en dicho proyecto. Al contrario, sostiene que la iniciativa “genera impactos positivos en la población, como han corroborado informes de expertos independientes”.