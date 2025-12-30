Compuestos químicos de minerales para empresas y militares desde Totana

La evolución de la tecnología y su introducción en todos los ámbitos de la sociedad han cambiado el mundo hasta el punto de modificar la comunicación entre los seres humanos. Sin embargo, la práctica totalidad de dispositivos modernos, sin los que sería imposible el modelo de vida actual, existen gracias a una materia prima más antigua que el propio homo sapiens sapiens: los minerales.

Prueba de esto es que las últimas crisis en el terreno de la política internacional han tenido en común a las ya famosas ‘tierras raras’ -nombre que recibe un grupo de 17 elementos químicos que se caracterizan por una alta conductividad eléctrica y magnética-, fundamentales para la fabricación de, entre muchas otras cosas, microprocesadores que ya podemos encontrar hasta en algunos modelos de sofá.

Por el papel esencial de estas sustancias que se pueden obtener de la naturaleza, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) ha considerado que la compañía murciana Dami Chemical, ubicada en Totana, debe formar parte del programa Caetra para el impulso de las tecnologías duales en la Comunidad Autónoma.

Su actividad principal es la fabricación de productos químicos inorgánicos. El dueño y jefe de la empresa, Damián León Cánovas Moreno, explica que son «todos aquellos no derivados del carbono» y que tienen una utilidad industrial, sirven para todo lo que se engloba dentro del concepto de metalurgia. Matiza que trabaja sobre todo con los que se conocen como «metales de transición». Se trata de los metales industriales: hierro, cobre, cobalto, níquel, zinc, titanio, cromo o manganeso. También a los metales preciosos: oro, plata, platino y la gestión de otros como el mercurio o el cadmio.

«Nuestra labor se podría incluir dentro de lo que se denomina metalurgia extractiva», informa. Esta rama de la ingeniería es la que se encarga de los procesos para extraer metales de sus minerales con la utilización de métodos como la hidrometalurgia y la pirometalurgia. En el primer caso se utilizan soluciones acuosas para la extracción de elementos como el cobre y el níquel. El segundo implica usar el calor para la separación y es típico en metales como el hierro y el zinc.

Más allá de la elaboración de compuestos a raíz de estos materiales, la empresa también crea útiles para laboratorios y se encarga de la gestión de residuos. Por esto último y por otros motivos, la web de la entidad habla de «minería sostenible». Cánovas Moreno comenta que esto se consigue con un trabajo que no genere «desechos que perjudiquen al medio ambiente».

«Sostenible no hay nada en este mundo», puntualiza, pero se puede reducir el daño. Su caso en concreto consiste en un proceso electroquímico en el que la viruta o polvo resultante de la separación se disuelve en el reactor químico y se convierte en cloruro -líquido, de forma coloquial-. El proceso más al completo se dotaría de los siguientes pasos: triturar la piedra, separarla por densidad de cada metal -para facilitar el trabajo a la unidad de reacción- y utilizar los reactores para disolverlos; posteriormente se deben purificar en cristalizadores. No obstante, existen algunos casos en los que es necesario pasarlo una segunda vez por dicho equipo.

Ámbito militar

En el sector Defensa, de momento, el empresario no ha llevado a cabo ningún proyecto, pero tiene ideas sobre qué les puede aportar en el futuro. Por un lado, los productos químicos y el material de laboratorio «serían una sección». «Uno de mis objetivos era vender lingotes a Navantia para la fundición de motores, pero la actividad en los dos últimos años ha bajado mucho», contextualiza. De cualquier manera, señala que existen más fundiciones en la Región: fábricas de munición o vidrio para los laboratorios, entre otros.

Por otra parte, la inspección de seguridad a través de medios robóticos. Se trata de plataformas robóticas de cuatro ruedas que sirven como base para elaborar sistemas más complejos que sirvan para solucionar problemas específicos. «Estos ‘aparatos’ llevan una placa programable con unos puertos que permiten, por ejemplo, poner y colocar distintos sensores», explica el fundador de la empresa. El uso mayoritario, según indica, es para medir la densidad de los gases o detectar fugas.

El equipo suele estar equipado también con una cámara y funciona a control remoto, gracias a una conexión a internet con una antena Wi-Fi, para acceder a zonas difíciles para las personas. Aclara que funciona con un sistema de porcentajes que mide la densidad del gas correspondiente con el sensor instalado en la plataforma. Esta tecnología es comprada, en Dami Chemical se encargan de «integrar al resto de los sensores, las baterías o adaptar la plataforma para nuevos entornos». Se trata de poner ruedas más grandes en caso de que el equipo tenga que entrar a un sitio con escaleras.

Evaluación minera

Otra de sus áreas de trabajo es la de análisis químicos de minas. Cánovas Moreno dice que se trata de detectar los metales -y la densidad de estos- que hay en los materiales, ya sea una roca o un objeto de reciclaje. «Yo en total ya he analizado unas 50 minas diferentes», destaca. Los resultados también dejan ver la riqueza de la piedra como tal y también los métodos para su extracción, si es necesario utilizar explosivos o es mejor cavar con las palas.

Le han servido, además, para encontrar minerales de cara a construir una planta para la creación de productos químicos. «Uno de mis objetivos era reciclar circuitos para sacar aluminio, cobre y demás elementos, pero necesitaba muchos más recursos para la instalación», esclarece; «esa cantidad solo se puede encontrar en las zonas mineras y por eso las he analizado», añade, «por suerte aquí en el sureste tenemos mucha riqueza en este sentido, de las mejores de Europa».

Damián León Cánovas Moreno, fundador y dueño de Dami Chemical: «Los residuos de Portmán para mí valdrían un dineral»

Dami Chemical está compuesta solamente por su fundador, Damián León Cánovas Moreno. Es una de esas empresas pequeñas con muchas ideas y proyectos interesantes de cara al futuro. Para este tipo de entidades, programas como Caetra son una oportunidad para acceder a nuevos mercados, desarrollar ideas y ponerlas en práctica porque, por lo general, van a mejorar significativamente el nivel de vida de las personas.

¿Cómo de importante es para usted la innovación?

Hay una frase que dice que la supervivencia es directamente proporcional a la adaptabilidad. Mientras mayor sea tu capacidad para esto, mejor te va a ir. No solo en el mundo de la tecnología, también en la política o en nuestra vida social. Esto se ha visto mucho en la guerra de Ucrania con los drones, por ejemplo. Ha provocado que los vehículos y los soldados tengan que modificarse para defenderse y hemos empezado a ver lo que se llama ‘turtle tanks’ que tienen como unas estructuras con redes y más cosas encima para prevenir la infiltración de los drones.

¿Cuáles son los minerales más importantes para su empresa?

La gente suele pensar en los metales preciosos: la plata o el oro. Es verdad que el oro se vende muy caro, pero hay de todo, también se han puesto de moda las tierras raras que tenemos en esta zona. Pero el metal más importante desde siempre ha sido el hierro. Nunca fui muy fan del hierro porque es un metal que tiene sus limitaciones, pero cuando estuve en Alemania con otros investigadores me di cuenta de que es el mejor. El titanio, por ejemplo, es mucho más reactivo y difícil de fundir. Están muy bien el resto de los metales, pero con ellos no se gana una guerra, no se construye un puente, ni fusiles, ni casas; todo es acero. Es, además, el más barato de producir y el que más piden los clientes.

¿Qué pasa con los residuos de la bahía de Portmán?

En la bahía de Portmán hay una gran cantidad de toneladas de residuos que para mí valdrían un dineral porque son residuos de pirita, de sulfuro de hierro. También está mezclado con otros elementos como el plomo o el arsénico. Creo que podríamos sacar de allí, con relativa facilidad, una buena cantidad de toneladas. A lo mejor podríamos extraer hasta 10 millones de acero, con eso se rentabilizaría de sobra la limpieza de la bahía.

¿Por qué no se ha llevado a cabo una limpieza?

No sé si lo tienen pensado hacer. Lo cierto es que se daría trabajo a cientos de personas. Si que es cierto que habría que gastarse un dinero importante en la instalación. No costaría 100 millones, pero quizás unos 10 o 20. Pero se emplearía a 50 o 100 personas. Habría que montar también una fundición, pero todo se podría rentabilizar con lo que se saque de la bahía, a lo mejor hay 60 millones de toneladas.

¿Es muy rico el Sureste español en cuanto a minerales?

Yo diría que es una de las zonas más ricas de Europa. En Huelva, Córdoba, pero sobre todo la tierra entre La Unión y Almería es especialmente abundante. Prueba de esto es que desde los romanos o los fenicios, todo el mundo venía por los minerales, principalmente por la plata y el plomo en aquel momento.

Antes ha comentado que se pueden encontrar tierras raras en esta zona. ¿Se están aprovechando?

He hablado con el Ayuntamiento de Mazarrón, ya que se podrían aprovechar mucho más. En primer lugar, habría que limpiar los montones de residuos que se acumulan cada vez que llueve o hay viento fuerte. Pero sí, se podrían aprovechar y tiene una rentabilidad impresionante.

¿Qué habría que hacer para sacarle provecho?

Pues se podría aplicar mi proceso químico. Eso sí, se necesitaría una mayor cantidad de medios. Si para el desarrollo de mi planta hay que gastar, por hacer una aproximación, 20 millones, para la purificación de la tierra rara habría que utilizar unos 200. No se trata de utilizar máquinas más caras, sino una mayor cantidad. Esto pasa porque los procesos son un poco más agresivos, las mezclas de ácido son un poco más complejas, se necesitan más medidas de seguridad, más depósitos y más reactores; si un reactor vale 100.000 euros, necesitarías 15, por 1.500.000, para estos materiales.