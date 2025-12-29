Transportes licita por 118,3 millones la duplicación de la N-2 en la variante de Figueres

Hace menos de un mes el Gobierno dio luz verde al último trámite previo y ahora el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 118,3 millones de euros las obras para duplicar la N-2 en la variante de Figueres (Alt Empordà, Girona), una actuación clave para ampliar la capacidad de esta vía.

El departamento que dirige Óscar Puente ha sacado a concurso los trabajos para transformar en una carretera multicarril el tramo comprendido entre el enlace de Figueres Sud y Pont de Molins, entre los kilómetros 748,8 y 757,04 de la N-2, con una longitud total de 8,2 kilómetros. El anuncio de la licitación, que ha hecho público este lunes el ministerio, se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Aumentar la capacidad

La actuación se inicia al sur de la capital ampurdanesa, una vez superado el enlace con la N-2A y la autopista AP-7, y finaliza al norte, conectando con el tramo posterior del corredor antes del enlace norte de la AP-7. El objetivo es aumentar la capacidad de la carretera mediante la duplicación de la calzada actual en todo el recorrido, que pasará a disponer de dos carriles por sentido.

Mapa de situación de la nueva variante de la N-2 en Figueres del que el Ministerio de Transportes ha aprobado las obras. / Ministerio de Transportes

El proyecto prevé la duplicación del trazado por el lado derecho de la carretera existente y discurre íntegramente en terraplén. La sección transversal diseñada cuenta con dos calzadas de siete metros de anchura separadas por una mediana de dos metros, con arcenes interiores de 1,5 metros, exteriores de 2,5 metros y bermas de 1,5 metros, describen las mismas fuentes.

La rasante se incrementará prácticamente en la totalidad del tramo, alcanzando en algunos puntos hasta 2,5 metros, para garantizar los gálibos verticales libres en los cruces con las principales infraestructuras. Asimismo, se han adecuado todos los parámetros de trazado en planta a la normativa vigente, con desplazamientos laterales puntuales de hasta 5,5 metros respecto al trazado actual.

Mejora de la conectividad

La actuación incluye tres nuevos enlaces para mejorar la conectividad de la zona. El enlace con la C-31 se adecuará manteniendo su tipología actual. El enlace con la C-260 se resolverá mediante una glorieta deprimida a distinto nivel con dos obras de fábrica. En el caso de la N-260, se ha proyectado un enlace de trébol parcial, con dos hojas adyacentes por el lado norte de la carretera y dos glorietas para ordenar las intersecciones entre los ramales y la vía existente.

El ministerio subraya que este proyecto se ejecutará de forma coordinada con otras actuaciones ya en marcha para conectar la variante de Figueres con la AP-7 mediante una vía de alta capacidad y enlaces tanto al norte como al sur de la localidad.