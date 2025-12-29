Más de 300 tractores bloquean el Eix Transversal en protesta por la mala gestión de las últimas crisis ganaderas

Con unos siete kilómetros de cola y avanzando a apenas 20 kilómetros por hora. Así se encuentran este lunes por la mañana los conductores que circulan por la carretera C-25, el Eix Transversal, que se han visto atrapados en la marcha lenta que protagonizan en torno a unos 300 tractores, con la que agricultores y ganaderos reclaman que se paralicen de manera inmediata las importaciones de ganado bovino de Francia, "por falta de garantías sanitarias", y exigen una auditoría al Servei de Prevenció en Sanitat Ramadera por la, a su entender, mala gestión de las enfermedades veterinarias que les han afectado en los últimos tiempos.

"Desde el verano ya advertíamos de que la dermatosis nodular contagiosa procedente de Francia y de Italia acabaría llegando aquí, sin conseguir de las autoridades más que buenas palabras y el único consejo de que debíamos esperar", han lamentado los manifestantes en un manifiesto. La organización convocante de la movilización, Unió de Pagesos (UP), critica que "durante el año, las administraciones aprietan con normativas de bioseguridad y cuando llegó el momento, con la dermatosis nodular, esas mismas administraciones pusieron en marcha un plan de vacunación a un ritmo demasiado lento", denuncian.

El sector denuncia, que más allá del coste económico que están teniendo estas crisis, "la mala gestión está teniendo un impacto emocional devastador, pero también un impacto territorial". Según los promotores de la protesta, las sucesivas alertas sanitarias de este año acaban favoreciendo "el crecimiento de un modelo ganadero que tiende a la concentración y supone el fin de las explotaciones más pequeñas, de lo que resulta un modelo desarraigado, deshumanizado y perverso". "Tenemos sectores ganaderos como el de las vacas de leche o el ovino que van perdiendo activos a marchas forzadas y otros sectores, como el equino de carne, al que nunca se le ha apoyado en nada", señala UP en el comunicado.

Aspecto de la C-25 a su paso por Vilobi d'Onyar, este lunes, con los tractores realizando una marcha lenta por el Eix Transversal. / Anna Berga / ACN

Los ganaderos reclaman, asimismo, la anulación de los protocolos de vaciado de granjas, como se ha realizado con la dermatosis o con la gripe aviar, que han supuesto el sacrificio de decenas de miles de cabezas de ganado. "No tiene sentido aplicar esta medida, si tenemos los animales vacunados, y mucho menos sin que antes tasadores independientes hayan hecho un peritaje del valor de los animales", declaran. También piden que se habiliten compensaciones por pérdida de período improductivo para todos los ganaderos afectados por restricciones y por cualquier enfermedad.

La fauna descontrolada

Parte de la culpa de la situación, aseguran los manifestantes, es de la sobrepoblación que se está produciendo en algunas especies de fauna silvestre, que se han convertido en portadoras de virus que acaban infectando a las granjas. Por eso, entre las reivindicaciones, figura la de que se creen indemnizaciones y la adopción de soluciones para acabar con los daños que provocan estas sobrepoblaciones de fauna cinegética descontroladas y permisos excepcionales de caza para todos los agricultores que lo soliciten.

Unió de Pagesos, que tiene previsto reunirse este enero con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlament, exige asimismo la tramitación de la proposición de ley de gestión sostenible de la fauna cinegética que debería sustituir la ley de caza estatal de 1970, "totalmente obsoleta y que no da respuesta al volumen de daños que sufre el sector". También insta a redactar planes de control poblacional con carácter de urgencia en toda Catalunya para todas las especies cinegéticas que provocan daños. "Si no se hace, pondremos demandas patrimoniales por la muerte de nuestro ganado por culpa de la tuberculosis transmitida por jabalíes y ciervos, así como para todas las pérdidas de cosechas y pastos", aseguran.

Tractores en la C-25 a su paso por Gurb (Osona), en la movilización convocada por Unió de Pagesos (UP) en el Eix Transversal. / David Borrat / EFE

"Por último -concluye el manifiesto leído este lunes en dos concentraciones, en Gurb (Osona) y en Cervera (Segarra)-, reclamamos que la Mesa Agraria y la Mesa Agroganadera y Forestal sean órganos de control y de fiscalización de todos estos planes de controles, donde la voz de los payeses sea la preferente".