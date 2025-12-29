Confirmados dos nuevos casos de peste porcina en jabalís hallados muertos en la zona cero de Cerdanyola

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), el instituto de referencia del Ministerio de Agricultura, ha confirmado este lunes el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en dos jabalís encontrados muertos dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros del punto en el que se produjo el primer foco el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola. Con estos dos nuevos casos, se eleva a 29 el número de animales fallecidos a causa de esta enfermedad.

La confirmación no ha pillado por sorpresa, ya que, desde un primer momento, tanto desde la Conselleria d'Agricultura como por parte del ministerio, se había subrayado la posibilidad de que la cifra de contagios fuera creciendo. Lo relevante, para los expertos, es que el brote sigue circunscrito a la denominada zona cero del virus, es decir dentro del radio de seis kilómetros. Así, en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido el pasado 20 de diciembre, cuando el cadáver infectado de PPA se halló dentro del término municipal de Sant Cugat del Vallès, y no en Cerdanyola, no se modifica el ámbito de las restricciones.

Gripe aviar

El laboratorio de Algete ha confirmado también un foco de influenza aviar altamente patógena en Bellpuig (Urgell), en una granja con un censo de 235.000 gallinas ponedoras, que van a tener que ser sacrificadas, según dicta el protocolo. Los servicios oficiales veterinarios investigan la causa de este foco y barajan como hipótesis más probable el contacto con un ave silvestre contagiada. Desde el mes de octubre no se producía ningún caso de esta enfermedad en explotaciones avícolas españolas que, desde que se detectó el primero en el mes de julio suman ahora un total de 15.

El Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (RASVE) ha mantenido este lunes una reunión para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos dos meses, en particular la peste porcina africana, la dermatosis nodular contagiosa y la influenza aviar altamente patógena.

En relación con la dermatosis nodular contagiosa se ha repasado la situación en España, tras la declaración de dos nuevos focos en Francia, que acumula ya 115, y se ha estudiado la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera. Desde el pasado 24 de octubre no se detecta ningún caso de esta enfermedad en España, los 17 focos producidos se localizan en la provincia de Girona, que ahora van a empezar a levantarse.