La CNMV registra la primera deuda inmobiliaria 'tokenizada': Reental abre la puerta a invertir desde solo 100 euros

Reental ha culminado la primera emisión tokenizada de obligaciones inmobiliarias realizada en España bajo la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. La operación, ya registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supone un estreno práctico de la tokenización dentro de un marco regulado.

El instrumento es deuda: obligaciones no convertibles emitidas en euros por un total de 322.500 euros. Según la compañía, se puede participar desde 100 euros gracias a la emisión de 3.225 tokens, que se suscriben de forma digital desde su plataforma.

No son criptomonedas

Cada token representa una fracción de la emisión. La "tokenización" aquí no significa comprar una criptomoneda, sino representar un valor tradicional en formato digital para que su registro y sus transmisiones queden trazadas en blockchain.

La clave está en el "cómo" se representa y registra ese valor. La Ley 6/2023 contempla que los valores negociables puedan representarse por anotaciones en cuenta, títulos o sistemas basados en tecnología de registros distribuidos (DLT).

Éric Sánchez Galvez, CEO y cofundador de Reental / CEDIDA

Además, exige un documento de emisión y la designación de una entidad responsable de la administración de la inscripción y registro, conocida como ERIR. Su papel es actuar como garante del registro: asegurar la integridad e inmutabilidad de la emisión, identificar a los titulares (directos o indirectos) y darles acceso a la información sobre sus valores y las operaciones realizadas.

En este caso, la CNMV ha inscrito a URSUS-3 Capital como ERIR de la emisión de Reental Tourist Homes, con fecha 19 de diciembre de 2025, y señala que la emisión constaba inscrita previamente en el Registro Mercantil el 22 de julio de 2025.

El supervisor añade una advertencia relevante para el ahorrador: esta inscripción no implica que la CNMV haya validado las condiciones económicas de la emisión ni la información facilitada por el emisor.

Una vivienda residencial en Málaga

El activo inmobiliario asociado al proyecto es una vivienda residencial en Málaga, en una zona urbana consolidada y con demanda tanto de compra como de alquiler, según Reental. La empresa afirma haber dedicado más de dos años a adaptar producto, estructura jurídica y procesos para operar dentro del nuevo marco.

Para el inversor minorista, el atractivo es claro: tickets bajos y procesos más digitales. Pero conviene no perder de vista que se trata de deuda inmobiliaria, con riesgos (plazos, posibles impagos y una liquidez que dependerá de las condiciones del producto y de que exista mercado secundario).

La operación se enmarca, además, en la tendencia europea de probar infraestructuras de mercado basadas en DLT bajo el "régimen piloto" de la UE para instrumentos financieros tokenizados.