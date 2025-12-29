La CNMC sanciona a cuatro agencias de viaje por repartirse licitaciones del Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un total de 2,9 millones de euros a cuatro grandes agencias de viajes por manipular procesos de contratación pública del Banco de España y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El regulador concluye que las empresas pactaron su comportamiento para repartirse los contratos y limitar la competencia real en ambos concursos.

Las compañías sancionadas son Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail División, que participaron en los dos expedientes investigados, e IAG7 Viajes, implicada únicamente en el caso del Banco de España. Las multas individuales ascienden a 850.000 euros para Nautalia, 740.000 euros para Ávoris Retail, 690.000 euros para Viajes El Corte Inglés y 630.000 euros para IAG7.

Además del castigo económico, la CNMC ha acordado la prohibición de contratar con la administración pública durante seis meses para Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail, y durante tres meses para IAG7. Se trata, según el propio organismo, de la cuarta resolución en la que fija de forma directa el alcance y la duración de este tipo de vetos.

"Coordinaron su actuación para influir en el resultado de las licitaciones"

La investigación se inició en diciembre de 2023 y llevó a la inspección de varias sedes empresariales. A partir de la documentación recabada, Competencia concluye que las agencias coordinaron su actuación para influir en el resultado de las licitaciones y asegurarse condiciones más favorables, en perjuicio de las instituciones públicas y de los usuarios finales.

En el caso del Banco de España, el acuerdo se produjo en octubre de 2021. En concreto, las cuatro agencias decidieron no concurrir al concurso de servicios de agencia de viajes integrados en la propia sede del organismo con el objetivo de que la licitación quedara desierta y se convocara de nuevo con mejores condiciones económicas. Para la CNMC, esta estrategia buscaba alterar el funcionamiento normal del mercado y eliminar la presión competitiva.

El segundo expediente afecta a la Universidad Complutense de Madrid y se desarrolló entre octubre de 2022. En este caso, Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail pactaron un sistema de reparto rotatorio de los encargos de viajes y alojamientos del personal universitario. Como resultado, cuando la UCM solicitaba presupuestos, recibía una única oferta en lugar de varias, reduciendo tanto las alternativas disponibles como los incentivos para competir en precio y calidad.

Vulneración contra libre competencia

Desde la CNMC recuerdan que este tipo de prácticas vulneran tanto la Ley de Defensa de la Competencia como la normativa europea, al restringir la libre competencia mediante acuerdos entre empresas. “Se trata de conductas especialmente graves cuando afectan a la contratación pública”, subraya el regulador.

Ahora, una vez interpuesta la resolución, se abre el periodo para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación. De momento, Ávoris ha confirmado que ya ha recurrido la sanción al considerar que no está justificada, mientras que el resto de las compañías no ha hecho comentarios públicos hasta el momento.