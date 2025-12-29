Catalunya inyecta 61 millones de euros en su industria para apuntalar 26.000 empleos

La Generalitat de Catalunya inyectará 61,3 millones de euros en su industria para apuntalar 26.845 empleos. El president del Govern, Salvador Illa, ha hecho balance este lunes desde Rubí de un nuevo paquete de ayudas públicas para un total de 491 empresas del sector fabril. Dicho refuerzo contribuirá a aumentar la competitividad del gremio e incentivará nuevas expansiones, lo que redundará, según cálculos de la administración catalana, en la creación de 1.567 nuevos empleos.

El Ejecutivo catalán tiene en el desarrollo de la industria uno de sus principales objetivos económicos. No es obsesión única de este Govern, sino que la tendencia reindustrializadora, tras décadas de deslocalizaciones y una intervención pública escasa, es común en casi toda Europa occidental.

Es por ello que, a expensas de acabar de concretar su estrategia industrial para los próximos años, el Govern va sacando distintos paquetes de ayudas para incentivar nuevas inversiones desde el sector privado.

Para ello, desde la conselleria de Empresa i Treball han empaquetado un total de 61,3 millones de euros, distribuidos entre ayudas a nuevas inversiones industriales (49 millones de euros), ayudas para garantizar la financiación (8,4 millones de euros), a la reindustrialización (2,8 millones de euros) y bonificación de intereses a créditos (600.000 euros), así como la entrada con capital propio en nuevos proyectos (línea de Avalis de 381.000 euros).

"Son las mayores ayudas que se han dado nunca en Catalunya", ha subrayado Illa en su discurso, quien ha enmarcado este desembolso en los dos grandes planes estructurales que el Govern tiene actualmente en marcha para lograr que Catalunya vuelva a ser motor económico de España (Catalunya Lidera y Pla Responem). "El liderazgo de Catalunya pasa por una industria fuerte", ha aseverado.

Así pues, la mitad de esos recursos irán destinados a tres sectores concretos, que a su vez son los más exportadores de la economía catalana y que durante el último año se han tenido que adaptar a un nuevo contexto comercial, azuzado por los aranceles de Donald Trump y su deriva proteccionista. Estos son la automoción, el agroalimentario y la química. Casi nueve de cada 10 euros movilizados irán a pymes, según el desglose facilitado por la conselleria.

Pendientes del nuevo PNI

El Govern de la Generalitat ultima su nueva hoja de ruta para la política industrial hasta 2030. El plan se articulará a través del nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que está siendo ultimado a conselleria de Empresa i Treball, y, por el momento, contempla una inversión pública de 4.393 millones de euros a lo largo de cinco años, tal como avanzó EL PERIÓDICO.

Según ha explicado este lunes en Rubí el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, las principales obesiones de este nuevo marco para la industria catalana serán mejorar la productividad y aumentar el tamaño de las empresas, ayudar a la descarbonización y a la sostenibilidad y, por último, fomentar la resiliencia. "Tenemos que tener capacidad de adaptación para todo lo que está pasando en el mundo, ser capaces de adaptarnos a los momentos que nos vienen y hallar salidas para el tejido económico e industrial vaya cada vez mejor", se ha explayado.

La perspectiva del Govern es poder cerrar los últimos detalles del PNI a finales de enero, para así poder ir desplegando sus políticas. No obstante, la ausencia de unos nuevos presupuestos de la Generalitat y la incógnita de cuándo podrá renovarlos Salvador Illa están lastrando, entre otros, ese proceso.

Principales actuaciones

El PNI, tal como se presentó en otoño a los grupos parlamentarios, incluye subvenciones directas para que la industria manufacturera renueve maquinaria y procesos productivos, incentivos para que las empresas de transporte sustituyan camiones diésel por vehículos eléctricos, programas de formación para facilitar que personas en paro puedan cambiar de sector y una reforma del aeropuerto de Lleida-Alguaire, con el objetivo de convertirlo en un polo de impulso para la industria aeronáutica, entre otros.

El principal objetivo del nuevo PNI es fortalecer el músculo fabril de Catalunya. La industria ha perdido peso de forma sostenida en las últimas décadas, en línea con lo ocurrido en buena parte de Europa, como consecuencia del crecimiento del sector servicios y de la deslocalización de procesos productivos hacia el sudeste asiático. En la actualidad, la actividad industrial representa el 17,3% del producto interior bruto (PIB) catalán, un porcentaje que el Govern considera insuficiente para garantizar crecimiento económico sostenido y empleo de calidad.

El plan da continuidad y ordena inversiones públicas que ya se habían puesto en marcha en etapas anteriores, tanto durante los gobiernos de Carles Puigdemont como de Pere Aragonès, pero introduce un mayor volumen de recursos y una orientación más selectiva. En total, la inversión prevista hasta 2030 supera en unos 1.300 millones de euros la movilizada por el anterior PNI.

En este sentido, según lo planteado por Illa este lunes, las tareas aún pendientes son poner mucho más foco en las infraestructuras ("Se tienen que hacer y se tienen que hacer bien hechas, con respeto medioambiental"), crear "talento" y "estar en el circuito del talento" y, ha reconocido para terminar, "ser más ágil" en lo burocrático y administrativo.