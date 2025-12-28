Los cinco municipios con más plazas hoteleras ingresan el 96% del total de la tasa turística que recauda el AMB

Más de la mitad de lo que se recauda en toda Catalunya en concepto de tasa turística, concretamente el 58,7%, sale del área metropolitana de Barcelona (AMB) y, el 96% de ese importe, que suma 55,3 millones de euros anuales, procede de solo cinco municipios, los cinco con mayor oferta de plazas hoteleras: Barcelona, L'Hospitalet, Castelldefels, El Prat y Sant Cugat del Vallès. Los datos, disponibles en el portal de estadísticas abiertas de la Conselleria d'Empresa i Treball, podrían crecer de manera sustancial a partir del próximo abril, si finalmente prospera el proyecto del Govern de la Generalitat de autorizar a los ayuntamientos a aplicar un recargo municipal sobre las estancias en establecimientos turísticos. La normativa actual, en vigor desde 2012, solo prevé ese recargo para la ciudad de Barcelona, que el año pasado triplicó, ella sola, la recaudación de los otros 35 municipios metropolitanos en conjunto.

RECAUDACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE LAS ESTANCIAS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (IEET) Gráfico de barras que muestra la recaudación por el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

La intención de los partidos que apoyan que se reforme la tasa turística en Catalunya es que la parte que repercutan los ayuntamientos (en principio, será un gravamen voluntario) no sea lineal, como se había previsto en un principio, sino que tenga en cuenta las "diferentes realidades" del sector turístico, en función de la ubicación del municipio, de la temporada turística o, incluso, del tipo de establecimiento. Esto supone que se crearán distintos tipos impositivos. En todo caso, la propuesta todavía se está debatiendo en el Parlament, después de que el pasado 16 de diciembre se acordara tramitarla por vía de urgencia, con el apoyo del PSC, ERC y Comuns y la abstención de Junts.

La iniciativa, sin embargo, no está exenta de polémica. Así, mientras consistorios como el de L'Hospitalet han votado ya en sesión plenaria que se les permita hacer uso de esa potestad para equipararse a Barcelona, otros organismos como la patronal Foment del Treball han mostrado su rechazo más frontal al recargo, ya que considera que puede acabar generando agravios entre municipios. La entidad ha presentado esta misma semana sus alegaciones al proyecto de modificación del impuesto y en ellas recuerda que "no se ha de perder el objeto por el que se creó la tasa en su día: la finalidad original del impuesto era dotarse de recursos para hacer política turística y mantener la competitividad de Catalunya como destino". En su opinión, el proyecto legislativo convertirá a este impueto en "herramienta de financiación de los ayuntamientos, con el único objetivo de generar ingresos adicionales. Para Foment, esa no debe ser la solución a la deficiente financiación de los municipios", concluye la patronal que preside Josep Sánchez Llibre.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA POR MUNICIPIOS Visualización de la evolución de la recaudación de la tasa turística por municipios.

En un principio, el incremento de la tasa turística tenía que entrar en vigor el pasado mes de mayo, pero las duras críticas que llegaron desde distintas organizaciones del sector y la falta de acuerdo entre el Govern, ERC y los Comuns lo retrasaron. Tras varios intentos (infructuosos) de alcanzar un pacto, la entrada en vigor este 2025 ha sido ya imposible y no lo podrá hacer, como mínimo, hasta a partir de la primavera de 2026, que es cuando se revisan las tarifas de cara a la temporada estival. El principal punto de discordia no es la ciudad de Barcelona, donde hay consenso es que hay que subir el impuesto, sino en cómo se tiene que regular en el resto de Catalunya. Asío, por ejemplo, ERC quiere que los alojamientos turísticos que no están en la capital catalana tengan una tarifa diferente en función de si es temporada alta o baja , pero los Comuns lo rechazan.

El peso de los apartamentos turísticos

La subida de la tasa turística está relacionada, según admiten sus propios promotores, con la intención de tratar de moderar los incrementos de precios que ha registrado la vivienda en los últimos años en Catalunya, al entender que el mercado del alquiler vacacional ha repercutido sobre el de los arrendamientos convencionales. La idea es que aplicando una mayor fiscalidad a los apartamentos de uso turístico, probablemente se liberarán pisos que regresarán al mercado de alquiler de larga duración. Pero la realidad, tozuda, dice que el peso de este tipo de alojamientos sobre la recaudación global de la tasa en el AMB es pequeña. Solo en Sant Adrià de Besòs, los pisos turísticos aportan la mitad de lo que ingresa la Generalitat por este concepto, en L’Hospitalet y Badalona suponen una sexta parte de lo recaudado, pero en la mayoría el porcentaje es menor.

DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA TURÍSTICA POR TIPO DE ALOJAMIENTO

Los expertos, no obstante, advierten de que el impuesto no va a ser la solución. "Es un mecanismo que aplican un número creciente de ciudades y que no está mal visto por los ciudadanos, que lo suelen aceptar de buen grado, pero que no está ayudando a moderar las llegadas de visitantes", indica el profesor Pedro Aznar, del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade y autor de diversas investigaciones sobre el impacto de esta tasa. "Genera ingresos relevantes para quienes la administran, que la reinvierten en limpieza, en infraestructuras y en compensar otros efectos negativos del turismo sobre el residente, pero que no está funcionando en la mejora de la sostenibilidad del modelo turístico", observa el especialista.