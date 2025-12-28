Los empresarios del transporte de Baleares aseguran que las horas de ferry de los camioneros las pagarán los consumidores

La patronal del transporte de Baleares se muestra "muy preocupada" por la repercusión que tendrá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de que el tiempo que un camionero pasa dentro del barco, en su travesía hacia las islas, vigilando el vehículo se debe pagar como horas de presencia. Se trata de una reciente sentencia que, por primera vez en Baleares, una empresa tendrá que abonar estas horas que el conductor está embarcado para llegar a su destino en las islas.

Ezequiel Horrach, de la agrupación empresarial de transporte de mercancías de Baleares, se ha mostrado en contra de este criterio judicial y señala que “alguien” deberá resolver este problema que va a conllevar la sentencia, ya que de lo contrario los empresarios no tendrán más remedio que aumentar los precios y al final “será el consumidor el que pague estas horas extra”.

El representante de la patronal recuerda que en el transporte terrestre, en el que los conductores pasan mucho tiempo parados, durmiendo incluso dentro del camión, este tiempo no se considera como horas extra. Sin embargo, en el trayecto marítimo entre la península y Baleares, los jueces sí consideran que este tiempo en el que no se conduce, pero sí se está pendiente del camión, se debe pagar aparte. Los jueces señalan que se debe considerar estas horas como tiempo de presencia.

Horrach explica que el transporte de mercancías a Baleares triplica el precio de un viaje en camión por tierra, recorriendo la misma distancia, por la península. Por ello, los empresarios ya realizan un considerable esfuerzo para ajustar precios, de tal manera que esta insularidad que sufre Baleares no repercuta siempre sobre los consumidores. Subraya las dificultades por las que atraviesa el sector ya que este año las tasas marítimas de transporte han subido un 30 por ciento. Por lo tanto, anuncia que si se confirma el criterio que establece esta sentencia, los costes del transporte aún serán más elevados, lo que restará competitividad a la industria y al comercio de las islas.

El representante de la patronal pide que “alguien ponga el freno a esta situación”, porque de lo contrario al final el precio del aumento del coste del transporte “repercutirá siempre sobre el consumidor”.

La sentencia del TSJB sigue el criterio de otros tribunales que han considerado que estas horas que pasa el camionero embarcado debe considerarse un tiempo de espera. Esta decisión judicial abre la posibilidad de que se presenten otras reclamaciones parecidas, ya que lo más lógico es que los conductores reclamen sus derechos y, sobre todo, exijan que se les pague estas horas.

Horrach se muestra en contra de que se tenga que pagar estas horas de espera, porque señala que mientras el camionero viaja en barco hacia Baleares “come y descansa en un camarote durante toda la travesía que paga la empresa. Además está desconectado y la empresa no le puede encargar ningún trabajo”. Recordó que en el transporte de carretera ni siquiera los camioneros plantean que la empresa les tenga que abonar como horas extras el tiempo que permanecen parados, después de superar los límites de las horas de conducción, dentro del camión, sin poder regresar a sus casas. Por lo tanto, las empresas transportistas no entienden que en el caso de los transportes marítimos se aplique un criterio distinto a los recorridos terrestres.

La patronal va a plantear este problema al Govern, para intentar encontrar una solución para que el sobrecoste en el pago de las horas extras no repercuta en los ciudadanos. Y de las soluciones que se plantean es que las mercancías sean enviadas de la Península a Baleares sin conductor. Es decir, solo cargando las plataformas, sin su correspondiente tractora. Si es así, Horrach asegura que las mercancías tardarán mucho más tiempo en llegar a su destino y se pueden producir problemas de desabastecimiento de determinados productos.