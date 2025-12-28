Ojo a la advertencia del abogado Ignacio de la Calzada sobre los contratos: “Te están quitando dinero y ni te estás enterando”

Ojo con lo que firmas. Así de directo es el aviso que lanza el abogado laboralista Ignacio de la Calzada cuando habla de contratos de trabajo. Y es que, según afirma en muchos contratos se cuelan cláusulas que suenan “normales”, pero que, según él, son ilegales aunque estén por escrito y aunque el trabajador las haya firmado. Y eso, dice, no es un detalle técnico: es el tipo de letra pequeña que acaba traduciéndose en jornadas interminables, pérdida de derechos y dinero que se queda por el camino.

Según el letrado, si una cláusula va contra la ley o contra tus derechos laborales básicos, “no tiene efecto”. El problema muchas veces está en el desconocimiento. La mayoría de trabajadores no sabe que hay derechos irrenunciables y, por eso, termina aceptando condiciones que no debería aceptar.

“Te están quitando dinero y ni te estás enterando”

“Te están quitando dinero y ni te estás enterando”. Así resume lo que él llama prácticas abusivas en el trabajo, citando expresamente “disponibilidad”, “horas complementarias”, “pactos de no competencia mal redactados” y “renuncia a derechos”. Su tesis es que muchas de estas fórmulas se presentan como condiciones normales del puesto, pero sirven para que el trabajador haga más de lo que toca o deje de cobrar lo que corresponde. Para él, el resultado es una pérdida económica que se va acumulando mes a mes sin que el empleado lo vea claro hasta que hace números.

El truco estaría en el desequilibrio: si haces muchas horas adicionales y el contrato (o la nómina) lo “viste” con un pequeño complemento, el trabajador puede pensar que ya está compensado. Pero De la Calzada sostiene que, cuando se comparan esas horas con lo que realmente valdrían, “te das cuenta de que te están robando”, porque esas horas extra “serían mucho más dinero” . Por eso remata con una conclusión tajante: “esa cláusula es ilegal”. Además, insiste en una idea de base: si no hay un pago adecuado de guardias/retén o disponibilidad, esas horas pasan a ser horas extra y, según él, las horas extra no son una obligación automática del trabajador.

El abogado también ha señalado que no vale cualquier redacción para limitar tu vida laboral: habla de pactos de no competencia mal planteados y de cláusulas que pretenden prohibirte trabajar “en otra empresa” sin cumplir requisitos, y lo incluye dentro de los ejemplos de condiciones abusivas. Y sobre el “te cambien el horario cuando quieran”, ha sido muy directo: “tu empresa no puede bajarte y subirte de horas a su antojo”, porque —según explica— debe seguirse un procedimiento y, si el trabajador no acepta, existen consecuencias previstas.