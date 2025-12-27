Decálogo para vivir libre de deuda según el experto en finanzas, Richard Gracia

A día de hoy, las deudas suponen un gran inconveniente para muchos. En este sentido, lo ideal para cualquier persona sería evitar las deudas a toda costa, ya que se convierten en un obstáculo para el crecimiento de nuestra libertad financiera. Es importante analizar si nos compensa limitar nuestro estilo de vida, así como crear un agujero en nuestra economía del que costará recuperarse.

Por otro lado, según explica Richard Gracia, autor de 'El Método Rico', lo más importante es contraer solamente deudas buenas, es decir, aquellas que podemos permitirnos. A la hora de decidir contraer una deuda, siempre es bueno reflexionar acerca de si es realmente necesaria esa deuda, o si, por el contrario, es solo un capricho. Es por ello que el experto financiero nos muestra cómo librarnos de las deudas, mediante una lista de diez consejos clave:

Planifica tu proyecto de vida. Ponte unos objetivos alcanzables para obtener logros pronto y mantener la motivación Analiza en qué gastas tu dinero y elabora presupuestos regulares para lograr tener un control total de tu dinero Vive de acuerdo con tus posibilidades. Gasta menos de lo que ganas y ahorra Págate a ti primero. Es la mejor forma de ahorrar sin excusas Limita las compras de tus tarjetas de crédito. Son la mayor fuente de deuda mala debido a su comodidad y elevado interés No compres por impulso. Piensa dos veces antes de hacer cualquier compra o inversión. ¿Mejorará tu situación futura? Aprovecha promociones y descuentos. Las promociones y los comparadores pueden suponer un gran ahorro al cabo del año Crea un fondo para emergencias con tus primeros ahorros que cubra al menos el total de tus gastos a lo largo de tres meses Paga tus deudas. Haz una lista detallada con tus deudas y decide qué método de ahorro quieres aplicar Aprovecha el efecto bola de nieve para maximizar la amortización, reducir intereses y saldar antes la deuda

Incremento de la deuda pública en España

Según los datos recopilados en el Observatorio de Deuda, publicado por la entidad AIReF, en el segundo trimestre de 2025 la ratio de deuda pública sobre PIB en España se situó en el 103,4%. A nivel general, esta tasa habría sufrido una reducción de 1,8 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, todavía se mantendría 5,8 puntos por encima de la ratio prepandemia.

Los expertos señalan un repunte de la deuda a largo plazo desde 2024, como reflejo de una mayor percepción de riesgo, así como de las necesidades estructurales de financiación que sufren las economías europeas. Todo ello se habría venido agravando por la incertidumbre política y las tensiones presupuestarias de varios países.

El endeudamiento de las comunidades autónomas

Con respecto al endeudamiento autonómico, la deuda habría sufrido un descenso de 6 puntos con respecto a su peor dato, en 2020. En este sentido, la deuda actual supondría un 20,9% del PIB, mientras que en el año de la pandemia esta se correspondía con el 26,9% del PIB.

Si comparamos cada comunidad autónoma frente al resto, observamos que los niveles de endeudamiento son muy diversos. En cuanto a los territorios con mayor deuda, la Comunitat Valenciana lideraría la lista, con una ratio cercana al 40% del PIB, seguida de Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha con ratios que rondaría el 30% del PIB. Por otro lado, en el caso contrario se encuentra Navarra como la comunidad autónoma con menor deuda (10%), diferenciándose de los valencianos en casi 30 puntos porcentuales.