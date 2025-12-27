Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasRodaliesFallo loteríaOroEEUUJose Luis BonetBadalonaDiscos españolesPódcast AbrilBegoña
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Peste porcina africana, en directo: Novedades y medidas adoptadas por el brote

La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus

¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès.

Punto de control de la peste porcina africana en un camino del término municipal de Cerdanyola del Vallès. / MANU MITRU / EPC

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.

Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.

Te informamos al minuto.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
  2. La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
  3. ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?
  4. Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
  5. Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
  6. Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
  7. Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
  8. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar

Samsung lanza un videojuego basado en inteligencia artificial para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo

Samsung lanza un videojuego basado en inteligencia artificial para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo

El Govern prevé controlar la especulación de viviendas con una nueva fiscalidad y condicionando su compra al uso residencial

El Govern prevé controlar la especulación de viviendas con una nueva fiscalidad y condicionando su compra al uso residencial

Desaparecidos 4 miembros de una familia española tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Desaparecidos 4 miembros de una familia española tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

Catalunya despliega los lectores de matrículas en autopistas y carreteras en la lucha contra el crimen organizado

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua con Israel

Familias, maestros y alumnos de Corçà denuncian los riesgos de que la escuela esté dividida por la carretera C-66

Familias, maestros y alumnos de Corçà denuncian los riesgos de que la escuela esté dividida por la carretera C-66

Directo | El temporal de levante continuará activo este sábado con precipitaciones persistentes

Directo | El temporal de levante continuará activo este sábado con precipitaciones persistentes

Peste porcina africana, en directo: Novedades y medidas adoptadas por el brote

Peste porcina africana, en directo: Novedades y medidas adoptadas por el brote