Peste porcina africana, en directo: Novedades y medidas adoptadas por el brote
La peste porcina africana ha reaparecido en España después de 31 años con la localización en la zona de Bellaterra de varios jabalís muertos infectados con el virus
¿Puede afectar la peste porcina africana a los humanos?
La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de una decena de jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. El virus, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre.
Para contener la propagación de la enfermedad, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 91 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat. Un comité científico analiza si el brote se produjo por un fallo de seguridad en un laboratorio de Bellaterra.
María Jesús Ibáñez
El primer mes de peste porcina ha costado 62 millones de euros a las empresas exportadoras catalanas
Países como Japón, Filipinas, Taiwán, Malasia y México, que el año pasado compraron productos derivados del cerdo por valor de 10,6 millones de euros, han bloqueado las importaciones tras la declaración del brote en Cerdanyola.
España pide a Japón mantener importaciones de jamón serrano pese a brote de peste porcina
El Gobierno español ha pedido a las autoridades japonesas mantener las importaciones de jamón serrano pese al brote de peste porcina africana (PPA) en jabalíes declarado a finales de noviembre en Cataluña, confirmó este miércoles a EFE una portavoz del Ministerio de Agricultura japonés. En una reunión mantenida la víspera, el embajador de España en Tokio, Íñigo de Palacio, transmitió al ministro japonés de Agricultura, Norikazu Suzuki, un mensaje de su homólogo español, Luis Planas, solicitando que las importaciones de jamón continúen, a pesar de la suspensión de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados españoles vigente desde el 28 de noviembre. El embajador agradeció además a Suzuki que el archipiélago haya hecho una excepción con el jamón envasado antes de la fecha en que entró en vigor la suspensión, detalló la portavoz.
Un 78 % de los mercados de exportación de porcino español están reabiertos regionalizados
El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este sábado de que el 78 % de los mercados de exportación del porcino español ya están reabiertos con regionalización, es decir, excluyendo las zonas afectadas por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace tres semanas en el parque de Collserola (Barcelona). En rueda de prensa, ha destacado que esta “reapertura paulatina” refleja la contención del foco y la ha calificado de “buena noticia”, después de confirmarse 27 jabalíes positivos.
El Govern mantendrá el perímetro de 6 kilómetros de la zona cero, ya que el último animal infectado se halló dentro de ese radio, pero ha ajustado la zona de infección de 20 kilómetros incorporando Begues y Gavà (Baix Llobregat) y Olesa de Bonesvalls y Subirats (Alt Penedès). En estos cuatro municipios hay dos granjas (una de engorde y una granja escuela) donde se reforzará la vigilancia, y Ordeig prevé reunirse esta tarde con sus alcaldes y con el sector para explicar las medidas. Hasta ahora se han encontrado muertos o capturado vivos 390 jabalíes, con 27 positivos, todos dentro del perímetro de la zona cero, y el conseller ha pedido comparecer mensualmente en el Parlament para informar de la evolución del brote.
Catalunya lanza una campaña para promover el consumo de carne de cerdo durante la Navidad
La Generalitat ha lanzado una campaña desde este sábado para fomentar el consumo de carne de cerdo y productos derivados durante la Navidad, con el fin de poner en valor los productos tradicionales y de proximidad. La iniciativa se difundirá en televisión y prensa escrita, mostrando escenas cotidianas de hogares catalanes con recetas y alimentos tradicionales.
La campaña se enmarca en la crisis sanitaria causada por la peste porcina africana y se ha desarrollado junto al sector porcino, que ha mostrado una actitud colaborativa. Además, coincide con el reconocimiento de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía y busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir productos locales, destacando la necesidad de una respuesta coordinada para afrontar los retos actuales.
Nuevos municipios se suman a las restricciones por el nuevo caso de peste porcina
El Ministeri d'Agricultura ha confirmado este viernes un nuevo caso de jabalí positivo con el virus de la peste porcina africana (PPA) y eleva el total a 27, según ha informado en un comunicado este viernes.
Este animal sintomático fue abatido dentro del primer radio de seis kilómetros, pero en una zona más alejada del resto de positivos que se han encontrado hasta ahora. Esta circunstancia ha obligado a modificar los municipios incluidos en el radio de 20 kilómetros, que tienen prohibidas las actividades organizadas en el medio natural. Así pues, se incorporan a este segundo radio Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats. En total, hay 10 focos notificados, tres de los cuales primarios y siete secundarios.
Confirmado un nuevo caso positivo por peste porcina, que eleva a 27 los jabalís infectados con el virus
El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en un jabalí abatido dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco, Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 27 animales silvestres.
Además, se han analizado otros 193 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultados negativos.
Los controles que se realizan en las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por el radio de 20 kilómetros siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad.
Ordeig anuncia que Japón seguirá comprando carne de cerdo española producida antes del brote de peste porcina
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat catalana, Òscar Ordeig, ha celebrado la decisión de Japón para segur comprando carne de cerdo española producida antes de que se detectara el brote de peste porcina africana (PPA) en Catalunya.
Durante su comparecencia, realizada esta mañana, para actualizar la información sobre la crisis de la PPA en el territorio, ha señalado que el Gobierno nipón "ha aceptado la comercialización de toda la carne del Estado español previa al 29 de octubre". Lo que, según ha explicado Ordeig, significa que todas las cámaras frigoríficas que tenían mucho material, pero producido antes de esa fecha, podrán exportarlo "sin problemas".
"La secuenciación es clave para saber si el virus salió de un laboratorio o no", dice el conseller
"La secuenciación es clave: si coincide con las muestras con las que se trabaja se podrá saber si el virus salió de un laboratorio o no", afirma Ordeig.
Ordeig insiste: "No hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio"
Ordeig: "Se ha presentado a la Comisión Europea los informes de los técnicos. Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia ni indicio de que el virus haya salido de un laboratorio. Las instituciones y protocolos se han hecho bien. Ha habido un gran trabajo de sus profesionales".
La semana que viene se presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad
Ordeig anuncia que la semana que viene se presentará un plan de refuerzo de la bioseguridad, centrado "no solo en las granjas", de las que destaca su "seguridad".
