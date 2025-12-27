Koops, la marca que ha hecho que el 'barefoot' deje de parecer 'barefoot'

En el metro, en el gimnasio, en la oficina o en los cafés. Ese anómalo calzado 'barefoot' o minimalista, reconocible hasta hace poco por su característica silueta (puntera ancha, cinco dedos, suela plana y ligereza como norma) y por su promesa de imitar la sensación de caminar descalzo, lleva años dejando atrás su etiqueta de anómalo para mimetizarse entre el usuario común.

La clave, precisamente, es que ya no parecen barefoot. Porque si empezaron vendiéndose, exclusivamente, como zapatillas "poco bonitas, pero funcionales", hoy ya es posible encontrarlas en variedad de formas, precios y colores. Ejemplo de ello son los mocasines 'Razor' de Prada; las peculiares bailarinas 'Tabi', de inspiración japonesa y popularizadas por Maison Margiela; o los botines barefoot de invierno de la alicantina Pikolinos. "Si hasta ahora el barefoot no había acabado de dar un boom, es porque las marcas no diseñaban pensando en la estética, un pilar fundamental para la moda" explican Paloma y Sofía Vega-Penichet, cofundadoras de la tienda empergente de calzado minimalista Koops.

A las fundadoras las avalan un mercado global valorado entre 500 y 600 millones de dólares, que prevé crecer a un ritmo anual del 4-6%, y la trayectoria de su propia start-up, Koops. La levantaron con capital propio en 2024, sin una sola línea de crédito, y tras un año de trayectoria "repleto de aprendizajes" están a punto de cerrar 2025 con más de tres millones de facturación.

Del calzado infantil a una propuesta de valor más ambiciosa

El proyecto arrancó en julio de 2023 y se consolidó un año más tarde. En su origen, el foco estaba puesto en el diseño de calzado barefoot infantil, tanto por el vacío de mercado existente como por la alianza con la podóloga infantil Neus Moya. Solo ese movimiento ya supuso un hito. «Neus es una de las voces más reconocidas en podología infantil y divulgadora del movimiento barefoot desde hace más de una década. Durante ese tiempo había recibido muchas propuestas de negocio, que rechazó por no ser lo suficientemente ambiciosas o profesionales», cuentan.

Zapatillas de la nueva línea de diseño que ha sacado Koops. / Cedida

Con el respaldo de Moya, Koops no solo reforzó su propuesta de valor, sino que conectó con una comunidad muy consolidada: solo en el Instagram de la especialista se reúnen más de 670.000 seguidores. El crecimiento orgánico fue tan rápido que pronto empezaron a llegar peticiones inesperadas, con madres que pedían “un par para ellas”.

El perfil de compradora podría situarse en mujeres de entre 25 y 45 años, activas, con conciencia de salud y afinidad por productos de bienestar.

Esa demanda espontánea llevó al equipo a explorar la categoría adulta y a confirmar un presentimiento clave: el vacío era aún mayor. Faltaba barefoot con una estética cuidada, aspiracional y pensada para llevar “con la cabeza bien alta”. Esa intuición —así la definen las propias fundadoras— se convirtió en el motor del nuevo posicionamiento de la marca. «No es un cambio, es una evolución», explican.

La tienda mantiene la línea infantil, pero centra ahora su propuesta en un público adulto que busca bienestar sin renunciar al diseño. El perfil de compradora podría situarse en mujeres de entre 25 y 45 años, activas, con conciencia de salud y afinidad por productos de bienestar. Muchas llegan atraídas primero por la estética; se quedan, después, por la experiencia al caminar.

Otra de las claves del proyecto está en cómo Koops explica el barefoot. Más que en la técnica, el foco está en las sensaciones. «La mayoría de marcas hablan de punteras anchas, radios rectos o suelas de ocho milímetros. Eso no conecta con nadie», sostienen. Su discurso pone el acento en cómo se camina, cómo se siente el cuerpo y qué cambia cuando el pie vuelve a moverse con naturalidad.

Hacia la nternacionalización

Para estas "primas, amigas de toda la vida y muy distintas", en palabras de Sofía y Paloma, Koops no es la primera incursión que hacen en el emprendimiento. Sofía, graduada en administración de empresas en la Universidad de Comillas, cofundó hace 10 años la marca 'Mim Shoes', especializada en calzado para eventos y bodas. Por su parte, Paloma, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha hecho carrera como analista financiera en private equity.

Sofía y Paloma Vega-Penichet, confundadoras de Koops / Cedida

Ahora, en Koops, cada una lleva un rol ligado a su experiencia y personalidad, pues la primera, más creativa y extrovertida, es quién se ocupa de la internacionalización y las ventas. La segunda, más meticulosa y obsesiva del detalle, lidera producción, números y control. La guinda del pastel la pone Neus Moya, quien aporta la base técnica y el impulso de su comunidad: desarrolla hormas y suelas, revisa materiales y construye el respaldo científico del producto.

Koops no ha levantado rondas ni tiene deuda. El proyecto se ha financiado desde el inicio con capital de las dos fundadoras, ambas de 29 años, apoyándose en preventas, una gestión muy ajustada del stock y un modelo operativo controlado al milímetro. La producción se reparte entre España y Portugal —con un peso creciente de este último por capacidad y eficiencia— y el centro logístico se encuentra en Guadalajara.

Creemos tanto en lo que viene ahora para Koops, en esta nueva etapa, que preferimos mantener la agilidad y no tener que justificar cada decisión ante terceros.

De cara a 2026, la hoja de ruta pasa por dos frentes claros: avanzar en la internacionalización y abrir un espacio físico en Madrid. No será una tienda al uso, sino un lugar con cita previa, más cercano al wellness que al retail tradicional. «No queremos una tienda más. Queremos un sitio donde entender qué es caminar distinto», explican.

Por ahora, descartan abrir una ronda de inversión. «Creemos tanto en lo que viene ahora para Koops, en esta nueva etapa, que preferimos mantener la agilidad y no tener que justificar cada decisión ante terceros», explican. Si en algún momento necesitan financiación, aseguran, será antes de llegar a un punto de tensión. De momento, no está en los planes.