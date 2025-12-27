Derechos laborales
El abogado laboralista Juanma Lorente advierte: "Seguramente estés trabajando gratis y no te das ni cuenta"
El experto en derechos de los trabajadores aconseja consultar el convenio colectivo para no regalar horas a la empresa
Ojo a la advertencia del abogado Juanma Lorente: "Mucho cuidado con darte de baja voluntaria en tu trabajo porque puede costarte dinero"
Reducción de jornada, salario y conciliación son términos que están en la boca de todos los trabajadores en los últimos tiempos. Sin embargo, hay un tema que se les escapa a muchos y que puede desembocar en muchas horas trabajadas y no cobradas. No se trata de horas extra declaradas ni de jornadas maratonianas evidentes, sino de algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más frecuente. Según advierte el abogado laboralista Juanma Lorente, es muy posible que estés trabajando gratis y que ni siquiera seas consciente de ello.
Convenio colectivo
El problema, explica el abogado en uno de sus vídeos de TikTok, no suele estar en el contrato individual, sino en algo que muchos trabajadores no leen jamás: el convenio colectivo. Ese documento, que regula las condiciones laborales de un sector o empresa, establece con claridad cuántas horas anuales debe trabajar una persona. El conflicto aparece cuando nadie hace la cuenta completa y se da por hecho que trabajar 40 horas semanales es siempre lo correcto y legal.
Trabajar gratis
“Lo más normal es que estéis trabajando gratis, sobre todo si trabajáis 40 horas a la semana”, advierte Juanma Lorente. Y lo dice por una razón muy concreta y matemática. En muchos convenios colectivos, el número de horas anuales está fijado, por ejemplo, en 1.826 horas al año, que es una cifra habitual. Si una persona trabaja exactamente 40 horas semanales durante todo el año, descontando vacaciones y festivos según marca la ley, lo normal es que al final del año haya superado ese número de horas.
Aquí está la trampa. El trabajador cumple su horario semanal, la empresa no exige nada fuera de lo pactado y, sin embargo, se están acumulando horas de más. Horas que no se compensan ni con dinero ni con descanso, simplemente porque nadie ha hecho el cálculo. “Como no le echáis ni cuenta al convenio colectivo, pues trabajas gratis”, resume el abogado.
Esta situación afecta especialmente a trabajadores que llevan años en la misma empresa, a sectores con convenios antiguos o a personas que nunca han revisado ese documento más allá de la firma inicial. El resultado es el mismo: horas regaladas a la empresa. No por mala fe, sino por desconocimiento. Y en derecho laboral, el desconocimiento casi siempre juega en contra del trabajador.
Juanma Lorente insiste en que la solución no es compleja, pero sí requiere un mínimo de atención. “Abre el convenio colectivo, pon ‘horas anuales’ en el buscador del documento en PDF y revísalo”, aconseja. En cuestión de minutos puedes saber si tu jornada semanal encaja con lo que realmente deberías trabajar a lo largo del año o si, por el contrario, estás superando el límite fijado legalmente.
Si al hacer ese cálculo descubres que trabajas más horas de las que marca el convenio, las opciones son claras: reducción de jornada, compensación en descansos o pago de horas extra, según el caso. Lo que no es legal es que esas horas desaparezcan sin más. El Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia son claros: el tiempo de trabajo debe respetar lo pactado en el convenio colectivo, y cualquier exceso debe compensarse.
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
- Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar