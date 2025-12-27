Una de las empresas de José Elías cierra un acuerdo millonario con un hotel de Cadaqués

Una de las empresas vinculadas al empresario José Elías ha formalizado un contrato millonario en Cadaqués en el marco de la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas. El grupo Ezentis, del cual Elías es principal accionista, ha cerrado un acuerdo valorado en aproximadamente 7 millones de euros para ejecutar una parte del proyecto: las instalaciones integrales del futuro Hotel Rocamar.

El complejo hotelero, situado en primera línea de mar, prevé un edificio principal con 64 habitaciones, zonas de restauración, spa, gimnasio, espacios para eventos y áreas exteriores. En este contexto, el contrato de Ezentis —a través de la filial EDA Instalaciones y Energía y en una unión temporal de empresas (UTE)— se centra exclusivamente en el ámbito de las instalaciones del edificio, y no en el conjunto de la construcción.

Un nuevo hotel

El proyecto, liderado por la empresa Nexxo, contempla la reconstrucción total de un hotel antiguo, que se ha derribado y se está volviendo a levantar. Dentro de esta obra global, Ezentis asume todas las instalaciones del equipamiento, como climatización, agua, electricidad, extracción y protección contra incendios, es decir, el paquete de sistemas técnicos necesarios para que el hotel pueda operar.

En cuanto al calendario, la previsión es que el complejo quede terminado a finales de 2026, con el certificado final de obra cerrada. Los trabajos de instalaciones vinculados a este contrato se activaron entre septiembre y octubre de 2025 y está previsto que se prolonguen hasta diciembre de 2026.

Casi 12 millones de euros

Este acuerdo se enmarca en los nuevos contratos formalizados por Grupo Ezentis durante el cuarto trimestre de 2025, que en global superan los 11,8 millones de euros. En este periodo, la compañía ha reforzado especialmente su presencia en el sector hotelero y en edificaciones singulares, ámbito en el que EDA ha concentrado adjudicaciones por un importe superior a los 7,5 millones de euros.

La operación llega en un momento de movimientos corporativos alrededor de Ezentis. Recientemente, José Elías notificó una ligera reducción de su peso accionarial del 24,24% al 23,76% por un efecto de dilución derivado de una ampliación de capital inscrita el 4 de diciembre, con la emisión de 11 millones de nuevas acciones a 0,099 euros que fueron suscritas íntegramente por un vehículo vinculado a Alpha Blue Ocean (ABO) mediante conversión de obligaciones.