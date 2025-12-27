Reconstrucción total de un cinco estrellas
Una de las empresas de José Elías cierra un acuerdo millonario con un hotel de Cadaqués
La compañía Ezentis es la encargada de las instalaciones integrales del futuro Hotel Rocamar
El empresario José Elías cuestiona la seguridad de ser empleado: "Mucha gente vive con la falsa ilusión de que es lo más estable"
Joel Lozano
Una de las empresas vinculadas al empresario José Elías ha formalizado un contrato millonario en Cadaqués en el marco de la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas. El grupo Ezentis, del cual Elías es principal accionista, ha cerrado un acuerdo valorado en aproximadamente 7 millones de euros para ejecutar una parte del proyecto: las instalaciones integrales del futuro Hotel Rocamar.
El complejo hotelero, situado en primera línea de mar, prevé un edificio principal con 64 habitaciones, zonas de restauración, spa, gimnasio, espacios para eventos y áreas exteriores. En este contexto, el contrato de Ezentis —a través de la filial EDA Instalaciones y Energía y en una unión temporal de empresas (UTE)— se centra exclusivamente en el ámbito de las instalaciones del edificio, y no en el conjunto de la construcción.
Un nuevo hotel
El proyecto, liderado por la empresa Nexxo, contempla la reconstrucción total de un hotel antiguo, que se ha derribado y se está volviendo a levantar. Dentro de esta obra global, Ezentis asume todas las instalaciones del equipamiento, como climatización, agua, electricidad, extracción y protección contra incendios, es decir, el paquete de sistemas técnicos necesarios para que el hotel pueda operar.
En cuanto al calendario, la previsión es que el complejo quede terminado a finales de 2026, con el certificado final de obra cerrada. Los trabajos de instalaciones vinculados a este contrato se activaron entre septiembre y octubre de 2025 y está previsto que se prolonguen hasta diciembre de 2026.
Casi 12 millones de euros
Este acuerdo se enmarca en los nuevos contratos formalizados por Grupo Ezentis durante el cuarto trimestre de 2025, que en global superan los 11,8 millones de euros. En este periodo, la compañía ha reforzado especialmente su presencia en el sector hotelero y en edificaciones singulares, ámbito en el que EDA ha concentrado adjudicaciones por un importe superior a los 7,5 millones de euros.
La operación llega en un momento de movimientos corporativos alrededor de Ezentis. Recientemente, José Elías notificó una ligera reducción de su peso accionarial del 24,24% al 23,76% por un efecto de dilución derivado de una ampliación de capital inscrita el 4 de diciembre, con la emisión de 11 millones de nuevas acciones a 0,099 euros que fueron suscritas íntegramente por un vehículo vinculado a Alpha Blue Ocean (ABO) mediante conversión de obligaciones.
- Una empresa contrata a un detective para pillar a una empleada de baja… y acaba condenada: despido nulo y 7.501 euros de indemnización
- La mala alimentación y el estrés por el dinero, los principales factores de la aceleración del envejecimiento
- Un estudio revela que adelantar la inmunoterapia aumenta la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón no operable
- ¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?
- Los Morancos felicitan la Navidad desde su despacho de cancelación de deudas: 'Ya hemos exonerado casi 23 millones
- Premiados del Gordo descubren que faltan 4 millones: vendieron más participaciones de las que tocaban
- Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar