La experta en recursos humanos Tania Delgado alerta sobre el error de muchas empresas al pagar las vacaciones: "Cambia todo el importe"

Revisar una liquidación y darla por buena sin mirar el detalle es más habitual de lo que parece. Sin embargo, un error muy frecuente en el cálculo de las vacaciones puede provocar que muchos trabajadores cobren menos dinero del que les corresponde al finalizar su contrato o al cerrar una nómina pendiente. Así lo advierte Tania Delgado, la experta en recursos humanos conocida por su perfil de Instagram @recursos_laborales.

El fallo se repite una y otra vez y tiene que ver con una confusión básica pero clave: no es lo mismo hablar de días laborables que de días naturales, y esa diferencia afecta directamente al importe final que se paga.

Días laborables y días naturales no son lo mismo. Según explica Delgado, muchas empresas cometen el error de pagar las vacaciones pendientes como si los días laborables fueran días naturales, cuando legalmente no funciona así. El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones siempre se retribuyen en días naturales, aunque el convenio colectivo permita disfrutarlas en días laborables.

En la práctica, esto significa que 20 días laborables no equivalen a 20 días naturales, sino aproximadamente a 27,27 días naturales. Si esa conversión no se realiza correctamente en una liquidación, el trabajador acaba cobrando menos. “Cada semana reviso nóminas y liquidaciones, y me sigo encontrando con un fallo que me llama mucho la atención: los días laborables se pagan como si fueran naturales, y eso cambia todo el importe”, advierte la experta.

El impacto económico del error

La diferencia no es menor. Tania Delgado pone un ejemplo claro para entenderlo: Si una persona tiene pendientes 20 días laborables de vacaciones y su salario diario es de 100 euros, el cálculo correcto no debería hacerse multiplicando 20 x 100. En realidad, esos 20 días laborables deben convertirse en días naturales.

El resultado es el siguiente:

20 días laborables equivalen a 27,27 días naturales

27,27 días x 100 euros = 2.727 euros

Si se paga solo como 20 días, la persona pierde 727 euros

“Si no se hace la conversión, la persona cobra menos vacaciones de las que le corresponden”, resume Delgado.

El convenio puede hablar de laborables, pero el pago no cambia

Uno de los puntos que más confusión genera es el papel del convenio colectivo. Muchos convenios reconocen 22 días laborables de vacaciones, lo que suele llevar a pensar que el pago debe hacerse también en laborables. No es así. Tal y como recuerda la especialista, el disfrute puede fijarse en días laborables, pero la retribución siempre debe hacerse en días naturales. De hecho, esos 22 días laborables equivalen, por norma general, a 30 días naturales, que es el mínimo legal anual.

Por eso, cuando una liquidación incluye vacaciones no disfrutadas, el cálculo debe hacerse siempre en días naturales, independientemente de cómo las recoja el convenio.

Un error más habitual de lo que parece

Tania Delgado insiste en que este fallo aparece tanto en pequeñas empresas como en estructuras más grandes, y no siempre responde a mala fe, sino a un cálculo mal aplicado que se ha normalizado con el tiempo.

“La semana pasada revisé una liquidación y volví a detectar un error muy habitual cuando las vacaciones del convenio son laborables”, señala en su publicación, subrayando que revisar este punto puede marcar la diferencia entre una liquidación correcta y una claramente perjudicial para el trabajador.

Qué conviene revisar antes de firmar una liquidación

Antes de firmar, conviene comprobar:

Cuántos días de vacaciones quedan pendientes

Si el convenio habla de días laborables o naturales

Si en la liquidación se ha hecho la conversión correcta a días naturales

El salario diario utilizado para el cálculo

Un simple vistazo a estos conceptos puede evitar pérdidas económicas importantes.