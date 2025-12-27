Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista

Beatriz Calvo (Nunsys): "Canarias es un auténtico hub tecnológico y empresarial"

Hablamos con Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group

Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group durante su intervención en el evento de Zaragoza

Beatriz Calvo, directora general de Nunsys Group durante su intervención en el evento de Zaragoza / Nunsys

¿Por qué eligieron expandirse a Canarias?

Decidimos dar el salto a Canarias porque reúne factores muy atractivos para cualquier empresa tecnológica: talento cualificado, estabilidad laboral y un ecosistema que está creciendo con fuerza. Además, la posición estratégica del archipiélago, como puente entre Europa, África y América, nos pareció clave para proyectos con proyección internacional.

¿Qué oportunidades podría presentar Canarias como hub empresarial o de inversión?

Canarias se ha consolidado como mucho más que un destino turístico: hoy es un auténtico hub tecnológico y empresarial. Para Nunsys, esto significa oportunidades en varios frentes. Por un lado, el régimen fiscal especial de las islas es único en Europa, con incentivos muy potentes para proyectos de innovación y tecnología. Por otro, la conectividad internacional y la infraestructura avanzada —parques científicos, centros de investigación, cables submarinos— facilitan la implantación de proyectos con proyección global.

Además, hay otro factor que para nosotros también es estratégico: el sector audiovisual. En Nunsys, el negocio audiovisual es una línea clave, y Canarias se ha convertido en un polo muy relevante en esta industria, impulsado precisamente por esas ventajas fiscales que atraen rodajes, productoras y proyectos internacionales. Esto genera un ecosistema dinámico donde la tecnología y la creatividad se encuentran, y nos permite ofrecer soluciones integrales en un mercado en plena expansión.

¿Podría compartir un caso específico de éxito que hayan alcanzado gracias a estar en Canarias?

Algo que nos hace sentir especialmente orgullosos es nuestra colaboración con el Gobierno de Canarias en varios proyectos y servicios relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos e infraestructuras críticas. Algunos ejemplos son la Oficina Técnica de Seguridad para la Consejería de Educación, los centros de ciberseguridad gestionada, CiberSOC, de varios ayuntamientos de las islas o el soporte técnico a Promotur Turismo de Canarias. Estar presentes en las islas nos ha permitido dar una respuesta rápida y cercana, y estas referencias nos han consolidado también como referente en ciberseguridad en la región.

¿Qué impacto ha tenido estar allí en cuanto a crecimiento, ingresos o proyección internacional para ustedes?

Nuestra presencia en Canarias representa actualmente unos 3 millones de euros anuales, aproximadamente un 1 % del total del grupo. Puede parecer poco, pero el potencial de crecimiento es enorme. Además, estar aquí nos ha abierto puertas para proyectos con alcance internacional, gracias a la posición estratégica del archipiélago y a la conectividad que ofrece.

En 2026 vamos a dar un paso más creando un establecimiento permanente en Canarias, para aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el régimen fiscal y potenciar nuestro crecimiento.

¿Qué consejos le darían a otras empresas que estén considerando expandirse a Canarias?

Nuestro consejo es claro: aprovechen el ecosistema y el talento local. Canarias ofrece ventajas fiscales únicas, apoyo institucional a través de entidades como Proexca, y un entorno que favorece la innovación y la estabilidad. Si se busca crecer en un lugar con calidad de vida, proyección internacional y un ecosistema tecnológico en expansión, Canarias es una apuesta segura.

