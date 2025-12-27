Juanma Lorente, abogado, advierte: "Mucho cuidado con darte de baja voluntaria en tu trabajo porque puede costarte dinero"

Darse de baja voluntaria en el trabajo parece un trámite sencillo: comunicas que te vas y punto. Pero en la práctica implica consecuencias laborales y económicas que muchas personas descubren tarde. No es lo mismo que una baja médica, ni un cese decidido por la empresa, y conviene llamar a las cosas por su nombre para entender bien qué se firma y qué se pierde. La baja voluntaria es una extinción del contrato a iniciativa del trabajador, y esa iniciativa cambia el terreno de juego: en indemnización, en derechos y también en obligaciones.

En términos generales, la baja voluntaria no da derecho a prestación por desempleo de forma inmediata, porque el SEPE exige estar en situación legal de desempleo, algo que normalmente no ocurre cuando te marchas por voluntad propia. Esto es importante: a veces la gente se da de baja pensando que "ya pediré el paro", y luego se encuentra con un “no” administrativo.

La importancia del preaviso

También está la parte formal, que es la que más se suele subestimar: el preaviso. La idea de "aviso con 15 días" se ha convertido casi en un mantra, pero no es una regla universal. Depende de lo que diga tu convenio colectivo. No respetar ese plazo puede traducirse en descuentos en la liquidación e incluso en reclamaciones si el convenio lo prevé.

El abogado laboralista Juanma Lorente lanza un aviso directo en TikTok: "Mucho cuidado con darte de baja voluntaria en tu trabajo porque puede costarte dinero".Para marcharte bien no basta con tenerlo claro; hay que saber cómo se marcha uno. En su explicación el letrado insiste en que "para darse de baja voluntaria hay un preaviso" y recalca algo clave: "ojo, no necesariamente tienen que ser 15 días".

A partir de ahí, el letrado pone el foco en la posible penalización económica si no se cumple el preaviso. "En cada convenio viene un preaviso diferente y en el mismo convenio también aparece la posibilidad de que la empresa te pida dinero en caso de que no des ese preaviso".

Lorente ilustra el escenario con un ejemplo muy entendible: "en algunos convenios es un día de sueldo por cada día de preaviso que no das". Si el preaviso fuera de 15 días y tú das 10, faltarían 5; "te pueden pedir hasta 5 días de sueldo". "En otros convenios te piden hasta 2 días de sueldo por cada día que no das de preaviso". Y remata con una advertencia práctica: dependiendo de lo que cobres, puede ser "una cantidad importante".

Así que el consejo final es muy concreto y aplicable: si estás pensando en irte, "mira tu convenio y ten claro cuántos días de preaviso tienes que dar y la penalización que tienes si no lo das".