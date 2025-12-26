¿Cuánto deberías gastar en tu coche? La regla financiera que recomiendan los expertos

La compra de un coche es una de las decisiones económicas más importantes que toman las personas a lo largo de su vida. Para la mayoría de los hogares, se trata de la segunda mayor inversión, solo por detrás de la compra de una vivienda. Pero, a diferencia de otros bienes de consumo, el coche no se adquiere una sola vez. A lo largo de la vida, muchas personas compran varios vehículos. Cada decisión implica asumir un coste elevado y, en la mayoría de los casos, una financiación a medio plazo.

Además, el precio del coche no se limita al importe de compra. A él se suman gastos fijos y variables como el seguro, el mantenimiento, las revisiones, las averías, el combustible o los impuestos. Todo ello convierte al vehículo en un elemento clave del presupuesto mensual, con un impacto directo en la capacidad de ahorro y en la estabilidad financiera de los hogares.

La opinión de los expertos

Ante este escenario, los expertos en finanzas personales insisten en la necesidad de poner límites claros al gasto destinado al coche. Uno de los criterios es vincular su coste a los ingresos reales de cada persona, y no al deseo de acceder a modelos más caros o a cuotas aparentemente asequibles. “Yo nunca superaría un 20% de tus ingresos mensuales”, resume uno de estos especialistas.

La recomendación no es casual. Los analistas comparan esta regla con los criterios que aplican los bancos al conceder una hipoteca. En este caso, las entidades financieras suelen exigir que la cuota mensual no supere el 30% o, como máximo, el 33% de los ingresos netos del solicitante. Ese margen se considera un ratio de endeudamiento saludable, que permite afrontar la vida diaria sin entrar en situaciones de riesgo.

Gastos en vivienda y en coche

El problema aparece cuando se acumulan deudas. "Si ya tienes hipoteca y además añades la cuota del coche, te vas fácilmente por encima del 50% o el 50 y pico de tus ingresos", advierte el experto durante una entrevista en TikTok. En ese punto, la economía doméstica queda muy ajustada y cualquier imprevisto puede desestabilizarla por completo.

Los especialistas subrayan que, cuando más de la mitad del sueldo se destina a pagar deudas, el margen para cubrir gastos básicos se reduce drásticamente. Alimentación, suministros, educación, ocio o ahorro quedan en segundo plano. "Entonces, ¿cómo comes? ¿Cómo vives en el día a día?", se preguntan.

Qué coche puedes permitirte según tus ingresos y por qué endeudarte más puede ser un riesgo. / INFORMACIÓN

Colchón financiero

La falta de colchón financiero es una de las mayores preocupaciones. "Si un día tienes una emergencia, ¿de dónde sale el dinero? ¿Dónde tienes ese colchón de seguridad para arreglar el coche, cambiar un electrodoméstico o afrontar un gasto médico?", plantean los expertos. En muchos casos, la respuesta es recurrir a más crédito, lo que agrava todavía más el problema.

Además, también es importante tener en cuenta que el coche es un bien que se deprecia rápidamente. Por eso, ajustarlo a los ingresos y a las necesidades reales resulta clave para evitar tensiones innecesarias.