Escribano (EM&E) abrirá en Reino Unido su primera planta industrial fuera de España en 2026

El grupo español de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), controlado por el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano Javier —consejero de la compañía—, planea inaugurar en 2026 su primera planta industrial fuera de España. El proyecto se ubicará en el Reino Unido.

Con ese objetivo, EM&E ha creado una sociedad específica, EM&E Group UK, según ha avanzado este viernes Expansión y han confirmado a EFE fuentes de la empresa. En paralelo, la compañía busca ahora una nave industrial en el sureste del país para iniciar allí la producción, de acuerdo con esas mismas fuentes.

La intención es que la fábrica esté operativa en la primavera de 2026, si bien por el momento no han trascendido más detalles sobre la inversión o la capacidad prevista. Actualmente, EM&E cuenta con oficinas en Bruselas, Perú, Emiratos, India y Malasia.

Este movimiento llega mientras Indra y Escribano mantienen conversaciones ante una posible fusión, de la que por ahora no se ha hecho público el precio. El consejo de administración de Indra aprobó por unanimidad el pasado 10 de diciembre que una eventual operación con Escribano es “coherente con la estrategia” del grupo. Los análisis siguen en marcha y, de momento, el Consejo no ha puesto cifras sobre la mesa.

EM&E es el segundo mayor accionista de Indra, con un 14,3%, por detrás de la SEPI, que controla el 28%.

Defensa allana la fusión con un megacontrato

El Ministerio de Defensa adjudicó el pasado lunes a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) los contratos para desarrollar los programas de modernización de los nuevos sistemas de artillería, tanto de ruedas como de cadenas, por un importe total cercano a los 7.240 millones de euros, según consta en el portal de contratación del Estado.

Con esta formalización, el departamento que dirige Margarita Robles confirma la elección de la UTE, que ya había recibido una prefinanciación de 3.000 millones de euros mediante dos préstamos públicos sin intereses. Defensa, además, allana el camino para la fusión de ambas compañías con carga de trabajo y contrato multimillonarios a largo plazo.

En concreto, el contrato para el suministro del sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas asciende a casi 2.686 millones de euros, con una prefinanciación asociada de 1.181 millones. Por su parte, la adjudicación correspondiente al sistema de artillería de cadenas alcanza los 4.554 millones, tras un préstamo público sin intereses de 1.821 millones.

Ambos procedimientos se han tramitado sin publicidad. Defensa justifica esta vía al considerar que la UTE de Indra y EM&E “es la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto”.