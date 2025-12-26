Catalunya descarta más casos de gripe aviar en un radio de 3 kilómetros de la granja de Lleida afectada

"Los resultados confirman una buena evolución de la situación". Con resultados preliminares, pero alentadores, en la mano, el Govern de la Generalitat ha confirmado que el brote de gripe aviar detectado en una granja de pollos situada en la comarca de l'Urgell (Lleida) no se ha extendido a las explotaciones cercanas. Por lo menos, entre aquellas situadas en un radio de 3 kilómetros a la redonda de la misma.

Así lo ha trasladado el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a varios representantes del sector avícola reunidos telemáticamente este viernes. El encuentro se ha organizado para informar a estas partes interesadas de los avances del brote y de las actuaciones que se están llevando a cabo para contenerlo.

Entre estos movimientos figura el de visitar y analizar todas las explotaciones avícolas situadas en un radio de 3 kilómetros alrededor del foco, así como las granjas de autoconsumo. Este ejercicio se ha hecho en los dos últimos días (fue el 24 de diciembre, cuando se comunicó la detección del caso) con resultados favorables. "Todas las explotaciones analizadas han dado negativo y se encuentran en perfectas condiciones sanitarias", afirman desde esta conselleria.

También ha empezado ya el proceso de sacrificio de las aves de la granja afectada, pues esta es una de las medidas a las que obliga la normativa sanitaria vigente para contener al máximo el riesgo de propagación. Según avanzaba la agencia ACN el miércoles, la granja tendrá que matar a un total de 230.000 gallinas ponedoras.

Medidas siguientes

Además, los técnicos responsables visitarán a lo largo de este fin de semana las explotaciones situadas hasta a 10 kilómetros a la redonda de la granja afectada, que son las instalaciones que quedaron confinadas una vez se supo del primer caso. Todo con la misma intención de asegurar que no hay más casos cerca. "Si hacemos las cosas bien en 30 días podremos levantar las restricciones", afirmó el conseller Óscar Ordeig, titular del departamento, al informar del brote, el decimocuarto activo que hay en España ahora mismo.

"Desde el inicio del foco, hace justo dos días, el Govern ya se ha reunido con los alcaldes y alcaldesas de los municipios incluidos dentro del radio afectado con tal de trasladarles toda la información disponible, resolver dudas y coordinar las actuaciones necesarias", asegura la conselleria de Agricultura en un comunicado difundido este viernes. El documento aprovecha para reconocer la "profesionalidad del sector avícola catalán", que está, dicen, "altamente preparado" y es plenamente "consciente de la importancia de la bioseguridad", elemento "clave" para prevenir la propagación del brote.

Medidas de seguridad

Pese a recordar de nuevo, en este texto, que los virus gripales de tipo A afectan principalmente a las aves y que el riesgo de transmisión a personas es "muy bajo y excepcional", el departament recuerda algunas de las medidas de seguridad básicas, sobre todo orientadas a quienes tengan que tener algún tipo de contacto con las explotaciones avícolas estos días.

Estas son, limitar el acceso a personas ajenas a la granja, extremar las medidas de higiene, evitar el contacto de las aves con animales salvajes y notificar "inmediatamente" cualquier sospecha de síntomas compatibles con la gripe aviar a los servicios veterinarios. A la población en general, el Govern llama a notificar cualquier hallazgo de aves silvestres enfermas o muertas al 112 o al Cos d'Agents Rurals.

Nada hace prever, por ahora, la aparición de nuevos casos, ya que la granja de l'Urgell donde se ha detectado el brote no tiene a ninguna explotación a 1 kilómetro a la redonda. Los resultados limpios de las instalaciones a 3 kilómetros de distancia, afianzan la esperanza de que este brote no llegue tan lejos como lo ha hecho el de peste porcina africana (PPA).