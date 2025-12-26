Tráfico aéreo
Los aeropuertos españoles operarán un 3% más de vuelos este fin de semana que en el mismo de 2024, pese a la huelga en Barajas
Los tres aeródromos con más operaciones durante estos tres días serán los de Madrid, Barcelona y Málaga
Catalunya prepara una ley de turismo que "velará por las condiciones de vida de los residentes"
La red de aeropuertos de Aena espera operar casi 16.500 vuelos el último fin de semana de 2025. Según los números facilitados por el gestor aeroportuario a la agencia de noticias Europa Press, serán exactamente 16.428 vuelos entre este viernes 26 de diciembre y el domingo 28 de diciembre, un volumen que supone incrementar en un 3,2% las cifras de este mismo fin de semana de 2024. Eso, a pesar de que los trabajadores del servicio de 'handling' de IAG estén de huelga en Barajas.
Este aeródromo será, pese a todo, el que más operaciones concentrará estos días. Siempre de acuerdo con los datos de Aena, el podio lo conforman el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Málaga-Costa del Sol.
En concreto, la capital española se encuentra a la cabeza de los movimientos aéreos con 3.292. A continuación, le siguen la infraestructura catalana, que operará un total de 2.753 movimientos previstos, mientras que el aeropuerto malagueño tiene programadas 1.285 operaciones. Cierran la lista el aeródromo de Gran Canaria y el de Palma de Mallorca, que registrarán un total de 1.255 y 1.034 vuelos, respectivamente.
En cuanto a las incidencias, la única prevista es la huelga de los trabajadores de South Europe Ground Services, compañía que se encarga de muchas de las tareas de 'handling' de IAG y de otras aerolíneas, en Barajas. IAG es el grupo que engloba a Iberia, Vueling, British Airways o Level, por ejemplo, y los trabajos de 'handling' son hacer la facturación, gestionar el embarque, la carga y descarga de maletas en el avión...
Las razones de la huelga
Los empleados que se encargan de este tipo de cuestiones están convocados a cinco días de huelga en total: martes 23, viernes 26 y martes 30 de diciembre, además de viernes 2 y miércoles 7 de enero. Reclaman resolver "irregularidades reiteradas" en sus nóminas, que se abonen determinados pluses establecidos y que no haya diferencias en el trato para con quienes trabajan a tiempo parcial.
En cualquier caso, para la convocatoria de este viernes en concreto se han establecido unos servicios mínimos del 77% en la asistencia a vuelos entre islas y la península, lo que "en la práctica supone que casi todos los vuelos estén protegidos". En cuanto a la asistencia a vuelos de más de 500 kilómetros, los servicios son del 56%.
Esto provoca, según ha señalado USO, uno de los sindicados convocantes, que haya "muchísimos trabajadores con servicios mínimos asignados" y se reduzca "muchísimo" la posibilidad de ejercer el derecho a huelga. No obstante, aseguran que entre los trabajadores sin mínimos asignados ha habido participación y seguimiento de la movilización, aunque no cuantifiquen "aún" la incidencia.
En total, durante el periodo navideño se prevén 101.793 vuelos, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional. Con respecto a otras fechas señaladas, en el día de Nochevieja se registrarán 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.
