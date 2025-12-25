¿Qué supermercados (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?

Los preparativos de las comidas y cenas de Navidad pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?

Y es que, en estas fechas, prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.

Mercadona

Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 26 en toda Catalunya.

Lidl

Durante el 26 de diciembre todas las tiendas permanecerán cerradas. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.

Carrefour

El día 26, Sant Esteve, todos sus supermercados permanecerán cerrados. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.

Aldi

Aldi tiene sus horarios propios. El Día de Sant Esteve, 26, los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.

El Corte Inglés

El día de Sant Esteve, 26 de diciembre, cierran sus puertas.

Dia

El 26 de diciembre todos sus establecimientos estarán cerrados.