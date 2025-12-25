¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren en Sant Esteve en Barcelona y el resto de Catalunya?

Se acerca el día de Sant Esteve, un día festivo en toda Catalunya, y muchos se preguntan si las tiendas van a estar abiertas en caso de que se necesite hacer alguna compra de última hora.

Habitualmente, estos establecimientos alteran sus horarios, por lo que se recomienda tener planificadas y hacer la compras con antelación para evitar los imprevistos.

Según la ley vigente de comercio, servicios y ferias de la Generalitat de Catalunya, todo establecimiento comercial deberá estar cerrado el 26 de diciembre (Sant Esteve), aunque en la norma hay excepciones y determinados establecimientos tienen un régimen especial de horarios.

El 26 de diciembre no entra dentro de los ocho días festivos que los establecimientos comerciales de Catalunya pueden permanecer abiertos al público. Así pues, la mayoría de los centros comerciales no abren sus puertas, aunque hay alguna excepción, mientras que algunos lo hacen con restricciones, por ejemplo, en las tiendas. Es decir, solo abren los establecimientos de ocio y restauración.

Sin embargo, las ordenanzas de los ayuntamientos pueden modificar estas fechas y sustituir hasta dos de ellas de cada uno de los calendarios anuales por cualquier domingo o día festivo, de carácter general o local.

Barcelona

En el caso de Barcelona, el calendario de la ciudad autoriza a los comercios a abrir este 26 de diciembre, pero con excepciones, ya que la apertura autorizada solo es para aquellos establecimientos comprendidos en la zona turística, y el horario es de 12h a 20h.

Sin embargo, el único centro comercial que estará abierto en la capital catalana será el Maremàgnum (de 10h a 22h), que es el único centro comercial de la ciudad con permiso para abrir los 365 días del año.

Por contra, todos los demás (Westfield La Maquinista, L'Illa Diagonal, Arenas Plaça Espanya, Diagonal Mar, Centre Comercial Westfield Glòries, Triangle Centre Comercial, El Corte Inglés de Diagonal) permanecerán cerrados.

Más allá de los centros comerciales de Barcelona ciudad, también hay que tener en cuenta al resto de establecimientos de la provincia. En este caso, todos cierran.

Estamos hablando de el Viladecans The Style Outlets (Viladecans), el Màgic Badalona (Badalona), el Gran Via 2 (L'Hospitalet de Llobregat), el Corte Inglés y el Splau (Cornellà de Llobregat), el Ànec Blau (Castelldefels), Barnasud (Gavà), el Finestrelles (Esplugues de Llobregat), el Baricentro (Barberà del Vallès), y La Roca Village (Santa Agnès de Malanyanes).

Sin embargo, hay dos que mantienen las zonas de ocio y restauración abiertas: es el caso del Mataró Parc(Mataró) y el Sant Cugat Centre Comercial (Sant Cugat del Vallès).

Tarragona

En la provincia de Tarragona, los dos centros comerciales (La Fira de Reus y el Parc Central de Tarragona) no abrirán.

Girona

En la misma línea, los dos centros comerciales de la provincia de Girona (el Espai Gironès y la Gran Jonquera Outlet & Shopping), tampoco abrirán.

Lleida

La mayoría de tiendas del Eix Comercial de Lleida -que se autodefine como el centro comercial al aire libre más grande del sur de Europa- uno de los más largos de Europa, con un total de 3,5 kilómetros de largo- tampoco abrirán sus puertas.

Sin embargo, cada tienda tiene la potestad de decidir sus horarios de domingos y festivos, por lo que se recomienda revisar el horario de cada una en sus horarios particulares.