Los aeropuertos españoles operarán 3.515 vuelos en este día de Navidad, la jornada más tranquila de fin de año

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar 3.515 vuelos este jueves, 25 de diciembre y día de Navidad, lo que supone un 8,7% más que un año antes, siendo la jornada más tranquila del tramo final de año, según los datos facilitados por el gestor aeroportuario.

En total, se prevén 101.793 vuelos en estas fechas navideñas, entre el pasado 19 de diciembre y el próximo 7 de enero de 2026, una cifra un 7,8% superior a la de 2024, con un día nacional. Con respecto a otras fechas señaladas, en el día de Nochevieja se registrarán 4.420 vuelos (57 menos), mientras que Año Nuevo y el día de Reyes contarán con 4.901 (+452) y 4.595 movimientos (-24), respectivamente.

Madrid se encuentra a la cabeza de la lista por aeropuertos, con 878 operaciones aéreas este miércoles, un aumento de 61 vuelos frente al periodo del año pasado; mientras que Barcelona-El Prat, en segunda posición, operará un total de 646 movimientos previstos durante esta jornada (el año pasado fueron 581).

El aeropuerto de Gran Canaria programará 268 operaciones, mientras que el Málaga y Palma de Mallorca registrarán un total de 216 y 197 vuelos, respectivamente. Esta programación está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.