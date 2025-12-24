Las uvas para Nochevieja se disparan de precio: la denuncia de Facua

Cada año, la misma cantinela: llegan las Navidades y los principales productos que se consumen en las mesas españolas por estas fechas suben de precio.

El cabrito, el cordero, el marisco, el pescado... todo sufre un incremento de precio más o menos grande.

Y, como siempre, las uvas blancas sin pepitas no son una excepción: se han convertido en el nuevo lujo de Nochevieja, según denuncia la asociación de consumidores Facua, que añade las lechugas iceberg y las patatas al trío estrella de la subida de la cesta de la compra, los alimentos con rebaja de IVA que más se han encarecido en los grandes supermercados entre noviembre y diciembre de 2025.

El último estudio de Facua en ocho grandes cadenas muestra que, mientras el Gobierno recupera poco a poco los tipos habituales de IVA, muchos básicos siguen disparando sus precios y poniendo en duda el efecto real de la medida fiscal.

Los productos que más se disparan en diciembre

Según el análisis de Facua-Consumidores en Acción, la bandeja de uvas blancas sin pepitas de 500 gramos se ha encarecido de media un 37,7% en solo un mes, con Eroski a la cabeza: allí pasa de 1,50 euros en noviembre a 2,69 euros en diciembre, un salto del 79,3%.

Las lechugas iceberg suben de media un 8,7%, con el mayor repunte en Lidl, donde pasan de 0,75 a 0,99 euros (32% más), mientras que la malla de patatas de 5 kilos es ahora un 7,1% más cara y llega a dispararse un 50,6% en Carrefour tras salir de una oferta previa.

Durante este mismo periodo también suben zanahorias (5,7% de media), aceite de oliva (4,7%), cebollas (3,7%), aceite de girasol (3,4%), leche entera (1,7%), arroz redondo (1,2%), manzanas golden (0,7%), lentejas pardina (0,7%) y harina de trigo (0,5%).

Solo champiñones laminados y ajos resisten sin cambios frente a noviembre, mientras que otros productos incluso abaratan su precio: macarrones (-0,2%), huevos medianos (-0,5%), peras conferencia (-0,7%), limones (-3,6%) y, de forma muy destacada, las naranjas (-33%).

La batalla del IVA y la inacción de Consumo

Facua recuerda que estas subidas llegan después de que, en febrero de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reclamara a las grandes cadenas que demostraran que los incrementos aplicados desde enero de 2023 no suponían un aumento de márgenes mientras duraba la rebaja del IVA.

Casi dos años después, la organización denuncia que Consumo no ha anunciado ningún expediente sancionador, ni siquiera en casos tan evidentes como el de los márgenes del aceite de oliva señalados por la asociación.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que habían pasado al 2% recuperan el IVA superreducido del 4%, como el aceite de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas.

Al mismo tiempo, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas sube del 7,5% al 10%, lo que añade presión a una cesta ya tensionada por las continuas revisiones de precio de la distribución.

Huevos disparados en un año

En la foto interanual, los huevos medianos son el producto que más se encarece: su precio sube de media un 33,5% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, con Lidl como caso más extremo, donde la docena de marca propia pasa de 2,03 a 3,10 euros, un 52,7% más.

También se encarecen con fuerza los ajos (17,7%), los limones (13%), las cebollas (13,9%), el aceite de girasol (11,7%), las zanahorias (10,4%), la leche entera (6,5%), las lechugas iceberg (4,6%), los macarrones (4%), las manzanas golden (3,9%), el arroz redondo (3%), los champiñones laminados (2,7%), las patatas (2,3%) y la harina de trigo (2,1%).

En el lado contrario, el litro de aceite de oliva es el gran respiro de la cesta: baja de media un 34,7% respecto a hace un año, tras los máximos históricos de 2023 y 2024. También registran descensos interanuales las uvas blancas sin pepitas (-6,8%), las naranjas (-5%), las peras conferencia (-4,6%) y las lentejas pardina (-0,1%), aunque estos alivios no compensan el fuerte repunte de otros básicos en el conjunto de la compra.

El efecto de la rebaja del IVA

Facua recuerda que las uvas, igual que otras frutas, estuvieron incluidas en la rebaja del IVA aplicada a los alimentos básicos para contener la cesta de la compra. Sin embargo, denuncia que, a comienzos de diciembre, las uvas blancas sin pepitas, las lechugas iceberg y las patatas son precisamente los productos que más se han encarecido en las grandes cadenas, pese a esa medida fiscal.