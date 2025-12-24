El transporte de Mallorca se ve amenazado con más de 3.500 licencias de VTC pendientes de tramitar a principios de 2026

El transporte por carretera de Mallorca tiene sobre su cabeza la Espada de Damocles de las más de 3.500 licencias para nuevos vehículos con conductor (VTC) que se deben de tramitar tras la inminente aprobación a principios del próximo año del decreto con el que se quiere regular esta actividad y la de los taxis en las islas, una cuestión que ha alcanzado una especial relevancia tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las islas (TSJB) en la que se obliga a la conselleria de Movilidad a dar respuesta a las 600 autorizaciones de ese tipo que había solicitado la empresa Moove Cars (que opera bajo la marca de Uber) y que había denegado el anterior Ejecutivo autonómico del Pacto. Los presidentes de las asociaciones Taxis-PIMEM y de la de VTC de Baleares vinculada a CAEB, Gabriel Moragues y Miguel Ramis respectivamente, expresan su esperanza de que el actual Govern encuentre la forma legal de rechazarlas, alegando que la entrada de todos esos vehículos "rompería todos los equilibrios y haría saltar por los aires a todo el sector".

Ambos representantes empresariales recuerdan además que junto a las alrededor de 3.500 licencias solicitadas en Mallorca a la Conselleria, hay alrededor de 6.500 más pedidas en Ibiza a su Consell Insular. El golpe que eso puede suponer se refleja en el hecho de que actualmente hay concedidas unas 360 licencias de VTC de la primera de estas islas, y en torno a las 750 en el conjunto del archipiélago.

Romper la convivencia

Un aspecto que se pone de relieve es que en estos momentos existe una convivencia pacífica entre taxis y VTC debido a que las empresas mallorquinas que operan con estos últimos se dedican fundamentalmente a la touroperación, es decir, no van captando clientes sino que trabajan solo mediante contratación previa y habitualmente con clientela de alto nivel que desea disponer de un vehículo con chofer durante su estancia en la isla, por lo que no entran en competencia con los taxistas.

El problema radica en que buena parte de las 3.500 licencias pendientes de tramitación en Mallorca (como las 600 a las que hay que volver a dar respuesta) se vinculan desde el sector a la actividad de Uber, e incluso se apunta la posibilidad de que haya también algunas relacionadas con Cabify, de ahí el temor a que se llegue a registrar de más coches de esas plataformas, frente al escaso número que actualmente opera en la isla bajo la primera de esas marcas.

El sector de la isla admite su temor a una fuerte expansión de Uber / M. Mielniezuk

Solo transporte interurbano

Hay un aspecto que podría limitar el impacto de esas licencias, y es que los nuevos coches solo se podrían dedicar al transporte interurbano y nunca a servicios que se limiten a recorrer un mismo municipio. Por ejemplo, no podrían hacer un traslado desde la Plaza España de Palma hasta su aeropuerto, pero Moragues admite su preocupación ante una posible falta de vigilancia en esta materia.

Miguel Ramis subraya que "sería una barbaridad dar barra libre a todos estos VTC y hay que pararlo". Por ello, reconoce que todo el sector está teniendo contactos con la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, y expresa su esperanza de que el Ejecutivo autonómico encuentre la justificación legal para denegar las licencias solicitadas. Ya que no pueden aplicarse criterios exclusivamente económicos ni de proporcionalidad entre vehículos con conductor y taxis, la esperanza del transporte balear es que se puedan esgrimir cuestiones como la protección del territorio y medioambiental para poder rechazar una entrada de 3.500 nuevos coches VTC en la isla. "La respuesta que dé el Govern va a ser determinante" ante este problema, subraya este representante empresarial, aunque siempre existe el riesgo de que vuelva a llegar a los Tribunales.

A la espera del decreto

Por su parte, desde el Govern se recuerda que en estos momentos la tramitación de licencias de VTC y taxi está suspendida hasta la aprobación del citado decreto que regulará su actividad, pero reconoce que deberá de retomarse cuando esta nueva norma tenga luz verde (el sector sitúa esta fecha durante el primer trimestre del próximo año), que ya se encuentra muy avanzada y ha superado un periodo de información pública y tener el informe favorable del Consell Balear de Transports.

Desde la Conselleria se afirma que está trabajando "para que las licencias de taxi y VTC sean las adecuadas para nuestro territorio insular, limitado y protegido, con licencias que presenten servicio solo en la isla en la que estén domiciliadas y que sea cada isla la que determine el número de autorizaciones teniendo en cuenta criterios de protección del territorio, medioambientales y de congestión viaria, así como las necesidades de los potenciales usuarios, la existencia de servicios públicos como hospitales y grandes infraestructuras como puertos y aeropuertos o el servicio de transporte público regular de viajeros, entre otros".