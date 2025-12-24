25 de diciembre
¿Qué supermercados están abiertos en Navidad en Catalunya y Barcelona?
Las aperturas y cierres suelen modificarse
¿Cuándo abren las tiendas y los centros comerciales en domingo para la campaña de Navidad en Barcelona?
Los preparativos de las comidas y cenas de Navidad pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?
Durante las fechas navideñas prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.
Mercadona
Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 25 y 26 en toda Catalunya.
Lidl
Durante el 25 todas las tiendas permanecerán cerradas, por ser Navidad. Lo mismo ocurre el 26 de diciembre. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.
Carrefour
El día 25, día de Navidad, todos sus supermercados permanecerán cerrados y lo mismo ocurre el día 26 de diciembre en Catalunya. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.
Aldi
El día de Navidad, 25, y el Día de Sant Esteve, 26, los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.
El Corte Inglés
El día de Navidad, 25 de diciembre, cierran sus puertas.
Día
El 25, día de Navidad, y el 26 de diciembre todos sus establecimientos estarán cerrados.
- Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
- Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
- El Gobierno prepara una ley para elegir en qué lugar de España construirá el gran cementerio nuclear permanente
- Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
- Lotería de Navidad 2025: consulta la lista oficial en PDF para comprobar décimos y números premiados
- El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
- Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela
- Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores