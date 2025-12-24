Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25 de diciembre

¿Qué supermercados están abiertos en Navidad en Catalunya y Barcelona?

Las aperturas y cierres suelen modificarse

¿Cuándo abren las tiendas y los centros comerciales en domingo para la campaña de Navidad en Barcelona?

Supermercados de Lidl, Mercadona y Aldi

Supermercados de Lidl, Mercadona y Aldi / Elisenda Pons

Los preparativos de las comidas y cenas de Navidad pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?

Durante las fechas navideñas prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.

Mercadona

Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 25 y 26 en toda Catalunya.

Lidl

Durante el 25 todas las tiendas permanecerán cerradas, por ser Navidad. Lo mismo ocurre el 26 de diciembre. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.

Carrefour

El día 25, día de Navidad, todos sus supermercados permanecerán cerrados y lo mismo ocurre el día 26 de diciembre en Catalunya. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.

Aldi

El día de Navidad, 25, y el Día de Sant Esteve, 26, los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.

El Corte Inglés

El día de Navidad, 25 de diciembre, cierran sus puertas.

Día

El 25, día de Navidad, y el 26 de diciembre todos sus establecimientos estarán cerrados.

