El sector avícola pronostica un repunte de la escalada de precios a raíz del foco de gripe aviar en Ponent

El sector del avícola pronostica que, con el foco de gripe aviar, podría haber un repunte de la escalada de precios de productos derivados como los huevos en el mercado. Según Jordi Armengol, de Unió de Pagesos, el hecho de que se tengan que sacrificar los animales de las granjas que den positivo podría provocar una "falta de suministro o desabastecimiento del mercado", de modo que productos como los huevos se tendrán que pagar más caros. Armengol ha confirmado que todos los animales de la explotación afectada se tendrán que sacrificar aunque no esté confirmada la positividad por parte del ministerio. En cualquier caso, ha remarcado que la gripe aviar es una "afectación veterinaria" que en ningún caso tiene consecuencias en el consumo de carne y huevos por parte de la población.

A diferencia del mercado del porcino, que se ha visto afectado por las exportaciones de producto a raíz de la peste porcina africana (PPA), el del avícola tiene una "balanza relativamente neutra" que no depende de las exportaciones. Así lo ha señalado Jordi Armengol, que también ha apuntado que las consecuencias económicas del foco de gripe aviar detectado en Ponent podrían traducirse en el consumo por un encarecimiento del producto.

Armengol también ha puntualizado que la intención del Departament d’Agricultura es sacrificar todos los animales de la explotación afectada antes de que haya la confirmación del positivo por parte de Madrid, ya que "parece que los síntomas clínicos son muy claros". En este sentido, no ha negado que las fechas son complicadas desde un punto de vista de la gestión del personal, pero "es una emergencia y se actuará".

Cuando se declara un foco de gripe aviar en una granja se establecen dos radios de perímetro. Un primero de 3 kilómetros de protección y otro de 10 kilómetros de vigilancia. Desde un punto de vista práctico, no hay "diferencia sustancial" entre uno y otro y solo se sacrificarán aquellos animales de la explotación donde se haya confirmado positividad de gripe. Si en una explotación hay dos naves y una da positiva y la otra no, se sacrifica toda la explotación, es decir, las dos naves.

En cualquier caso, no se sacrificarán los animales de todas las explotaciones que hay dentro del primer radio de 3 kilómetros, pero sí que se realizará un control para detectar síntomas clínicos como, por ejemplo, una disminución del consumo de agua y piensos por parte de los animales, que pueden inducir a pensar que tienen la enfermedad.