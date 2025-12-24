Cinco activos financieros para toda clase de inversores

‘activos’ recopila la visión de diferentes expertos, gestoras y bancos de inversión en las cinco principales categorías líquidas de inversión. En los últimos años, el ahorrador español se ha ido sofisticando desde el tradicional plan de pensiones en renta fija hasta el apetito por las criptomonedas o las tecnológicas estadounidenses. "Nuestros clientes cada vez se fijan menos en el Ibex 35", explica Ramón Forcada, director de análisis y mercados de Bankinter.

El 40% del patrimonio de los españoles invertido en fondos es en renta fija, casi 180.000 millones, frente a la segunda categoría que más peso tiene en las carteras de los ahorradores que es la renta variable internacional, que supone 66.000 millones, según datos de noviembre de Inverco.

Renta variable

Desde la aparición de internet y los últimos desarrollos tecnológicos, hablar de bolsa pasa irremediablemente por los 'siete magníficos' de Wall Street: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla. Pocos bancos de inversión y gestoras internacionales están fuera de estos valores, porque suponen el 40% del índice tecnológico estadounidense Nasdaq 100 y el 36% del S&P 500. En un mundo en el que la competencia de los fondos indexados es cada vez más grande, es complicado ver fondos de inversión en los que alguna de estas compañías no esté entre las principales apuestas. Los gestores se baten contra el índice y hacerlo con otras armas es complejo. Algo similar ocurre en el Ibex 35 con la banca.

Más allá de estos sectores, Renta 4 deja algunos nombres sobre la mesa tras un 2025 en el que su cartera española se ha revalorizado casi lo mismo que el índice nacional, un 47%: ArcelorMittal, Cirsa, Enagás, IAG, Banco Santander, Almirall, Neinor Homes, Rovi y Banco Sabadell. CBNK se queda con sectores como las compañías de infraestructuras, con Ferrovial como buque insignia; energéticas como Endesa e Iberdrola. Bankinter se queda para 2026 con compañías de tecnología y semiconductores, bancos, energéticas, defensa, ciberseguridad y de manera selectiva empresas de lujo.

Renta fija

El ahorro financiero de las familias españolas se situó en 3,28 billones de euros a finales de junio de 2025, según datos de las cuentas financieras de la economía española difundidos por el Banco de España. Pese a que la renta fija es el activo estrella de los españoles en su inversión en fondos, el ahorro directo en bonos es muy reducido y solo supone un 1% hasta los 35.370 millones de euros frente a los 357.320 millones en acciones, según los datos de Inverco.

La hoja de ruta de la gestora suiza Mirabaud para 2026 combina renta fija de países a más años de vencimiento y una selección de deuda corporativas más exigente, con un posicionamiento "constructivo pero cauteloso", en torno a 5,2 años de duración en su estrategia global de bonos estratégicos y 3,2 años (ligeramente por encima del índice) en renta fija especulativa -high yield-.

Renta 4 apuesta por bonos a corto plazo, dado que las rentabilidades tenderán a moderarse aunque seguirán siendo atractivas para perfiles conservadores -en torno al 2% en Europa y al 3,5% en Estados Unidos-, mientras que en deuda empresarial prefieren emisiones de calidad (investment grade, en la jerga propia del sector).

Divisas y criptodivisas

Cerca del 10% de los hogares de la zona euro asegura tener algún tipo de criptoactivo, según datos del Banco Central Europeo (BCE). El Banco de España estima que aproximadamente el 4,8% de la población española poseía criptomonedas, lo que situaba al país entre los mercados de la UE con una adopción más temprana. Según el consenso de estimaciones, el intervalo que más se repite coloca a bitcoin en una horquilla de 120.000 a 180.000 dólares a lo largo de 2026. En la actualidad cotiza a 76.643 dólares, lo que supone un potencial del 56,5% tras dejarse en el año un 15%. XTB destaca a ethereum: "El creciente interés institucional, el potencial deflacionario de su diseño y la validación de la red- refuerzan su perfil frente a Bitcoin en un entorno de tipos a la baja", comentan.

Tras la marcada apreciación del euro en la primera mitad del año por las políticas de Trump, su cambio parece haberse asentado en torno a los 1,17 dólares. Los reajustes de cartera podrían seguir dando impulso a la moneda única, especialmente si la Reserva Federal recorta más los tipos que el BCE. Funcas prevé que el euro pueda situarse en 1,18 dólares en 2026, un céntimo por encima de su estimación anterior.

Materias primas

El Banco Mundial prevé una caída del 7% en los precios de las materias primas en 2026. ¿Las razones? La débil actividad económica global, el exceso de oferta de petróleo y las tensiones comerciales. No obstante, los precios se mantendrán un 14% por encima de los niveles pre-pandemia. Para 2026 se espera una bajada suave de las materias agrícolas (-2,2%), con alimentos como el café y cacao frenando sus precios tras el avance de este año. En metales, el avance sería muy moderado: el cobre seguirá fuerte por la transición energética, mientras aluminio y estaño aguantan por las restricciones de oferta, y el hierro flojea por la crisis inmobiliaria de China.

El oro ha sido una de las estrellas de 2025, con su mayor avance desde 1979 y una revalorización del 69% hasta los 4.400 dólares gracias a la debilidad del dólar, las compras de los bancos centrales y los flujos récord de los fondos indexados. Las previsiones coinciden en que el oro seguirá siendo un activo clave en las carteras en 2026: JP Morgan sitúa el precio en torno a 5.200-5.300 dólares, mientras que firmas como BNP Paribas, Schroders y J. Safra Sarasin interpretan el movimiento como parte de un cambio estructural del sistema financiero, no un repunte puntual.