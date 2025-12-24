Peste porcina africana, en directo | Novedades y medidas adoptadas por el brote

Un 78 % de los mercados de exportación de porcino español están reabiertos regionalizados

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha informado este sábado de que el 78 % de los mercados de exportación del porcino español ya están reabiertos con regionalización, es decir, excluyendo las zonas afectadas por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado hace tres semanas en el parque de Collserola (Barcelona). En rueda de prensa, ha destacado que esta “reapertura paulatina” refleja la contención del foco y la ha calificado de “buena noticia”, después de confirmarse 27 jabalíes positivos.

El Govern mantendrá el perímetro de 6 kilómetros de la zona cero, ya que el último animal infectado se halló dentro de ese radio, pero ha ajustado la zona de infección de 20 kilómetros incorporando Begues y Gavà (Baix Llobregat) y Olesa de Bonesvalls y Subirats (Alt Penedès). En estos cuatro municipios hay dos granjas (una de engorde y una granja escuela) donde se reforzará la vigilancia, y Ordeig prevé reunirse esta tarde con sus alcaldes y con el sector para explicar las medidas. Hasta ahora se han encontrado muertos o capturado vivos 390 jabalíes, con 27 positivos, todos dentro del perímetro de la zona cero, y el conseller ha pedido comparecer mensualmente en el Parlament para informar de la evolución del brote.