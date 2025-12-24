Inversores vascos se unen al consejero delegado de BM Supermercados y compran la compañía a PAI Partners

El consorcio de inversores privados encabezado por el consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, ha alcanzado este martes un acuerdo privado con PAI Partners para comprar el 100% del capital de la compañía vasca, dueña de BM Supermercados y Super Amara.

Según ha informado Uvesco en un comunicado, el cierre definitivo de la operación se prevé para el primer trimestre de 2026, una vez concluyan los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos.

PAI Partners entró en el capital de Uvesco en diciembre de 2021, cuando adquirió algo más del 70% de la empresa. Con esta “salida pactada” del fondo y la entrada del consorcio liderado por el actual CEO —junto a otros directivos—, la compañía subraya que el grupo vuelve a contar con propiedad de carácter local.

El consorcio comprador estará integrado, además de por Jareño, por las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, el vehículo financiero de Kutxabank.

Apuesta por el arraigo y el crecimiento

Uvesco enmarca el acuerdo como una “clara apuesta por el arraigo”, la continuidad de su modelo de negocio y un crecimiento sostenible a largo plazo. A su vez, considera que la operación consolida un proyecto empresarial “fiel a sus valores fundacionales”.

La compra llega después de la fallida venta del grupo a Carrefour en diciembre de 2024, un movimiento que entonces fue recibido con alivio por el Gobierno vasco, que confiaba en que prosperara la iniciativa de estos inversores.

En la transacción, Ocean Capital y Evercore han actuado como asesores generales del consorcio comprador, mientras que Clifford Chance y EY han participado en el asesoramiento legal.

Presencia y cifras del grupo

Actualmente, Uvesco cuenta con 344 establecimientos y una plantilla de más de 7.000 personas. Opera en la Comunidad de Madrid, Ávila, Guadalajara, País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja.

La compañía mantiene como ejes estratégicos el aumento de su red de supermercados, la expansión geográfica y la generación de empleo de calidad, con el objetivo de reforzar también su compromiso social y de sostenibilidad. En mayo anunció un plan de expansión del modelo BM que incluía 25 nuevos proyectos.

En 2024, el grupo registró un crecimiento del 10,6% y alcanzó una facturación de 1.186 millones de euros.