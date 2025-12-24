Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Sale el fondo francés

Inversores vascos se unen al consejero delegado de BM Supermercados y compran la compañía a PAI Partners

El consorcio comprador estará integrado, además de por Jareño, por las familias fundadoras, el fondo Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, el brazo inversor de Kutxabank

Archivo - Imagen del BM de Sarriko

Archivo - Imagen del BM de Sarriko / UVESCO - Archivo

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El consorcio de inversores privados encabezado por el consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, ha alcanzado este martes un acuerdo privado con PAI Partners para comprar el 100% del capital de la compañía vasca, dueña de BM Supermercados y Super Amara.

Según ha informado Uvesco en un comunicado, el cierre definitivo de la operación se prevé para el primer trimestre de 2026, una vez concluyan los trámites administrativos habituales en este tipo de procesos.

PAI Partners entró en el capital de Uvesco en diciembre de 2021, cuando adquirió algo más del 70% de la empresa. Con esta “salida pactada” del fondo y la entrada del consorcio liderado por el actual CEO —junto a otros directivos—, la compañía subraya que el grupo vuelve a contar con propiedad de carácter local.

El consorcio comprador estará integrado, además de por Jareño, por las familias fundadoras, Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, el vehículo financiero de Kutxabank.

Apuesta por el arraigo y el crecimiento

Uvesco enmarca el acuerdo como una “clara apuesta por el arraigo”, la continuidad de su modelo de negocio y un crecimiento sostenible a largo plazo. A su vez, considera que la operación consolida un proyecto empresarial “fiel a sus valores fundacionales”.

La compra llega después de la fallida venta del grupo a Carrefour en diciembre de 2024, un movimiento que entonces fue recibido con alivio por el Gobierno vasco, que confiaba en que prosperara la iniciativa de estos inversores.

En la transacción, Ocean Capital y Evercore han actuado como asesores generales del consorcio comprador, mientras que Clifford Chance y EY han participado en el asesoramiento legal.

Presencia y cifras del grupo

Actualmente, Uvesco cuenta con 344 establecimientos y una plantilla de más de 7.000 personas. Opera en la Comunidad de Madrid, Ávila, Guadalajara, País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja.

La compañía mantiene como ejes estratégicos el aumento de su red de supermercados, la expansión geográfica y la generación de empleo de calidad, con el objetivo de reforzar también su compromiso social y de sostenibilidad. En mayo anunció un plan de expansión del modelo BM que incluía 25 nuevos proyectos.

En 2024, el grupo registró un crecimiento del 10,6% y alcanzó una facturación de 1.186 millones de euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox
  2. Un estudio italiano halla trazas de peste porcina en embutidos importados de modo ilegal, aunque asegura que ese virus no tiene capacidad de infectar
  3. El Gobierno prepara una ley para elegir en qué lugar de España construirá el gran cementerio nuclear permanente
  4. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  5. Lotería de Navidad 2025: consulta la lista oficial en PDF para comprobar décimos y números premiados
  6. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  7. Antiblanqueo de Suiza descubrió que implicados en el caso Plus Ultra recibieron 2,7 millones del negocio del oro de Venezuela
  8. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior

El Tribunal de Cuentas investiga a la Agencia Española de Cooperación Internacional por contratos por 21,7 millones sin justificar

El Tribunal de Cuentas investiga a la Agencia Española de Cooperación Internacional por contratos por 21,7 millones sin justificar

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

Directo | Zelenski dice que la base para un acuerdo "está lista": "Estamos muy cerca de un resultado real"

El duro viaje de un enfermero colombiano que ahora es pintor en Alicante: “Vendimos hasta los juguetes del niño”

El duro viaje de un enfermero colombiano que ahora es pintor en Alicante: “Vendimos hasta los juguetes del niño”

Más de 260 alumnos de Vigo despiden con emoción a un profesor de 25 años

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Directo | Aumentan a más de 400 los muertos en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

Por qué más de 70.000 personas han comprado este amplificador WiFi en las últimas horas

¿Te han puesto una multa en Navidad? Así puedes pagarla

¿Te han puesto una multa en Navidad? Así puedes pagarla