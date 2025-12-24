El Ibex 35 se toma un respiro en Nochebuena tras rozar máximos históricos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles, marcada por la operativa reducida de Nochebuena, con ligeras correcciones que le alejan del máximo histórico alcanzado en la jornada anterior. En los primeros compases, el principal índice de la Bolsa española cedía un 0,21%, hasta situarse en los 17.146 puntos, después de cerrar el lunes en niveles inéditos.

El retroceso, equivalente a algo menos de 37 puntos, responde más a una toma de beneficios puntual que a un cambio de tendencia, tras el fuerte impulso acumulado en las últimas semanas. De hecho, en el balance anual, el Ibex acumula una revalorización cercana al 48%, uno de los mejores comportamientos entre los grandes índices europeos.

En el arranque de la sesión, las mayores caídas se concentraban en valores como Rovi, Bankinter y ACS, todos ellos con descensos moderados por debajo del 1%. El contexto internacional sigue marcado por el repunte de los activos refugio, con el oro superando nuevos máximos y la plata también en niveles elevados, aunque sin provocar movimientos bruscos en el parqué español.

El oro al contado continúa su escalada y este miércoles ha superado por primera vez la cota de los 4.500 dólares por onza, un hito que le acerca a cerrar su mejor ejercicio desde 1979. El metal precioso llegó a marcar máximos en torno a los 4.526 dólares, con avances cercanos al 1% en la sesión, y acumula en 2025 una revalorización superior al 70%, impulsado por su papel de activo refugio en un entorno de incertidumbre global.

Las expectativas de nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos y la persistente inestabilidad geopolítica están detrás de este rally, al que se suman también la plata y el platino. La plata se anotaba subidas superiores al 2% y alcanzaba nuevos récords por encima de los 72 dólares por onza, con una revalorización acumulada de casi el 150% en el año, mientras que el platino avanzaba cerca del 5% antes de la apertura europea. A ello se añade el efecto de un dólar más débil, favorecido por la moderación de la inflación en EEUU y las compras sostenidas de oro por parte de los bancos centrales, que abarata la inversión en metales preciosos para los inversores internacionales.

La jornada llega después de que el selectivo firmara el lunes un nuevo récord al cierre, por encima de los 17.180 puntos, tras haber tocado durante la sesión cotas aún más altas. Con el mercado a medio gas y escasas referencias en el horizonte inmediato, los inversores afrontan esta última sesión previa a Navidad con un tono de cautela, pero sin perder de vista el sólido cierre de año que dibuja la Bolsa española.