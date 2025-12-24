Diez empresarios y directivos para seguir en 2026

Ángel Escribano, presidente de Indra

El auge del sector de la Defensa y la inyección del Estado, que controla un 28%, ha convertido Indra en la empresa con mayor revalorización del Ibex 35, cerca de un 200%. Escribano, primer accionista privado, está en proceso de fusionarla conla empresa familiar que controla y liderar la consolidación del sector.

Marc Puig, presidente de Puig

Obligado a darle la vuelta al mayor fiasco bursátil español de los últimos tiempos, con una caída de casi el 50% desde la OPV, deberá definir una estrategia mucho más clara en un sector indefinido, entre la perfumería y la moda. Pero ¿liderará él el nuevo rumbo o nombrará un primer ejecutivo ajeno a la empresa?

César González-Bueno, onsejero delegado de Banco Sabadell

Salió victorioso de la opa hostil lanzada por el BBVA. Liderará la búsqueda de fórmulas para que el accionista del banco no vea afectado el valor una vez se reparta el dividendo extraordinario producto de la venta de TSB. Entre las opciones: buscar acuerdos con otros bancos medianos españoles para poder ganar en tamaño y competir mejor en un nuevo escenario.

Marc Murtra, presidente de Telefónica

Ha llevado a cabo uno de los procesos de reducción de plantilla más importantes de la historia empresarial española: 4.525 personas. Ahora deberá definir cómo abordar el negocio desde un punto de vista estratégico. ¿Objetivo? Aliarse -ya sea comercialmente o vía fusiones- con otras empresas europeas que se están quedando minúsculas frente a la nueva competencia.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola

La energética española ha puesto rumbo, definitivamente, a expandirse por Reino Unido y Estados Unidos. Las inversiones en redes de electrificación y energías renovables son vectores del crecimiento orgánico que prevé.

Isidro Fainé, presidente de Criteria y Fundación la Caixa

Seguirá al frente del primer grupo inversor español privado, que acaba de definir, sin ambigüedades, su apuesta por empresas en sectores estratégicos para mantener la proyección inversora de la obra social.

José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor

Como accionista de la acerera a través de la sociedad instrumental Clerbil, es uno de los brazos empresariales oficiosos del Gobierno vasco. Ha liderado el consorcio que ha comprado el 29,76% de Talgo y participa en diversas sociedades. Su papel será fundamental para equilibrar el nuevo esquema de poder que habrá en la ferroviaria española.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial

La constructora española, con sede en los Países Bajos, ha sacado provecho en 2025 de su salida a la bolsa Nasdaq estadounidense. Su posicionamiento estratégico en la construcción y gestión de infraestructuras en ese país empieza a ser aplaudido por los inversores, que la han colocado como primera constructora española en valor bursátil.

Francisco Reynés, presidente de Naturgy y vicepresidente de Criteria

Uno de los ejecutivos de confianza de Isidro Fainé. A la reordenación del complejo entramado accionarial de la energética se le suma el desarrollo de un nuevo plan estratégico. Del gas a las renovables y sin esperar, por ahora, ninguna operación corporativa de alcance.

Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex

Seguir creciendo geográficamente en los mercados clave y online. La empresa de moda gallega, primera española cotizada, solo debe conservar una fórmula: ganar más dinero del que esperan los inversores, trimestre a trimestre.