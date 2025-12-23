“Más de 2.500 euros y sin límite de edad”: el empleo que destaca en España

España atraviesa actualmente un serio problema de reemplazo generacional en los trabajos vinculados a los oficios manuales. Profesiones como la albañilería, la carpintería o la electricidad, que durante décadas sostuvieron buena parte del tejido productivo nacional, enfrentan una preocupante falta de nuevos profesionales dispuestos a ocupar esos puestos.

Esta situación se explica, en gran medida, por la pérdida de atractivo que estos empleos tienen entre los jóvenes. Muchos prefieren optar por estudios universitarios al considerarlos una vía más prestigiosa hacia el éxito, mientras que los oficios son percibidos como duros, mal remunerados o carentes de estabilidad. A ello se suma la idea generalizada de que "una buena carrera" solo puede lograrse desde el ámbito académico.

Sueldos competitivos

Sin embargo, la realidad demuestra que muchos de estos trabajos ofrecen sueldos competitivos, oportunidades de progreso y un nivel de demanda laboral muy alto. En la construcción, la fontanería o la climatización, por ejemplo, la escasez de mano de obra ha provocado que los salarios aumenten y las empresas busquen activamente personal cualificado.

Uno de los factores que más ha contribuido a esta brecha es el cambio cultural que ha sufrido la sociedad española. Durante años, la Formación Profesional (FP) fue vista como una alternativa "menor", mientras que la universidad se consolidó como el camino preferente. Este desplazamiento de valor ha provocado que muchos jóvenes no consideren la posibilidad de formarse en un oficio, aunque este pueda ofrecerles estabilidad y buenos ingresos.

Además, las condiciones iniciales de muchos de estos trabajos, como la exigencia de esfuerzo físico, la necesidad de experiencia previa o la falta de flexibilidad horaria, resultan poco atractivas para una generación que valora el equilibrio entre vida personal y profesional. Aun así, con la mejora de la tecnología y la modernización de los procesos, muchos de estos sectores están evolucionando hacia modelos más cómodos y eficientes.

Menos jóvenes interesados

El testimonio de profesionales del sector pone de relieve esta realidad. Obreros y técnicos veteranos coinciden en que cada vez hay menos jóvenes interesados en aprender el oficio. Algunos recién llegados esperan obtener sueldos elevados desde el primer día, sin pasar por la etapa de formación práctica que requiere cualquier trabajo técnico. Esta falta de preparación puede frenar el relevo natural de la fuerza laboral.

No obstante, algunos informes y cuentas especializadas en empleo, como Tecnioformación, destacan que hay oficios con excelentes perspectivas sin necesidad de estudios universitarios. Profesiones como técnico en climatización, instalador de placas solares o electricista profesional pueden superar los 2.500 euros mensuales y cuentan con alta demanda en todo el país. En muchos casos, la formación necesaria es corta y accesible.