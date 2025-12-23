Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

24 de diciembre

¿Qué supermercados (y en qué horarios) abren en Nochebuena en Barcelona y el resto de Catalunya?

Las aperturas y cierres suelen modificarse

¿Qué centros comerciales abren (y en qué horarios) el día de Nochebuena en Catalunya y Barcelona?

¿Cuándo abren las tiendas y los centros comerciales en domingo para la campaña de Navidad en Barcelona?

Tanto el 24 de diciembre, Nochebuena, como el 25, día de Navidad y 26 de diciembre son fechas importantes para reunirse en familia. Los preparativos de las comidas y cenas de Navidad pueden provocar que a última hora falte algún ingrediente para cocinar alguno de los platos con el que deleitar a familiares y amigos. La pregunta es ¿qué supermercados están abiertos durante estos días y qué horario tienen?

Y es que, en estas fechas, prácticamente todos los supermercados adaptan sus horas de apertura y, por regla general, suelen cerrar antes para que sus trabajadores también puedan disfrutar en compañía de los suyos. Mercadona, Lidl, Carrefour, Aldi, Eroski, entre otros, son algunos de los centros que modifican su horario durante estos días.

Mercadona

La cadena de supermercados Mercadona adelanta el cierre de sus tiendas durante el día de Nochebuena. Así, el día 24 de diciembre sus tiendas abrirán de 9:30h a 19:00 horas. 

Como sucede con todos los domingos y los festivos, Mercadona también cerrará sus establecimientos el 25 y 26 en toda Catalunya.

Lidl

Lidl también adelanta el cierre. Las tiendas abren de 9:00h a 19:00 horas en Nochebuena, día 24 de diciembre.

Durante el 25 todas las tiendas permanecerán cerradas, por ser Navidad. Lo mismo ocurre el 26 de diciembre. Es aconsejable consultar el horario de su Lidl más cercano en su página web.

Carrefour

Las tiendas de supermercados francesas Carrefour abren el día de Nochebuena, 24 de diciembre, pero en horario reducido, de 9:00h a 19:00h.

El día 25, día de Navidad, todos sus supermercados permanecerán cerrados y lo mismo ocurre el día 26 de diciembre en Catalunya. No obstante, como los horarios varían entre establecimientos, puede conocer el horario exacto de su Carrefour más cercano en su buscador de tiendas.

Aldi

Aldi tiene sus horarios propios. El día 24 de diciembre, en Nochebuena, la hora de apertura se mantiene, pero se adelanta el cierre a las 15:00h o 19:00-19:30 horas, aunque también puede fluctuar en función de la tienda. 

El día de Navidad, 25, y el Día de Sant Esteve, 26, los establecimientos cerrarán. Al igual que con el resto de supermercados, los horarios concretos de cada tienda se pueden consultar en su página web.

El Corte Inglés

Hipercor, Supercor y Supermercados El Corte Inglés abren el día 24 de diciembre, en Nochebuena, pero de 10:00h a 20:00 horas, como también adelanta 60 minutos el cierre todo el centro comercial. El día de Navidad, 25 de diciembre, cierran sus puertas.

Dia

El 24 de diciembre, Nochebuena, Dia también adelantará el cierre a las 16:30 horas. El 25, día de Navidad, y el 26 de diciembre todos sus establecimientos estarán cerrados.

