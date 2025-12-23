El precio del aceite de oliva virgen repunta al bajar las perspectivas de la campaña actual

El precio del aceite de oliva virgen extra vuelve a repuntar. Hasta un 25% de media, como consecuencia de que las previsiones para la campaña actual no son tan positivas como las administraciones las habían anunciado a principios de este mismo otoño. Sin lluvias entre abril y casi finales de octubre, además de temperaturas inéditas ya superado el verano, el olivar no generará rendimientos superiores a los del pasado año, que no obstante mejoraron los tres ejercicios anteriores, marcados por la sequía.

Algunos portavoces del sector agrario, como es el caso del secretario general de UPA en Málaga, Francisco Moscoso, ya alertaban hace dos meses de que se podría producir este escenario antes de que acabase este año. «Nos gustaría equivocarnos, pero la realidad es que habían sido muchos meses sin prácticamente ninguna lluvia. Sólo dábamos a conocer la realidad del olivar tradicional», relata.

Aceitunas de verdeo que se recogen en Archidona. / l.o.

Ausencia de lluvias

En el balance anual de Asaja Málaga, también se subrayaban hace unos días estas circunstancias. Esa ausencia de lluvias durante siete meses, ante un verano que se alargó hasta ya entrado octubre, de termómetros anormalmente elevados, son condicionantes para esas más de 130.000 hectáreas que en la provincia se dedican al olivar. Recordemos, además, que este cultivo genera el 40% de toda la facturación agraria en Málaga.

Con estas variaciones en las previsiones que se fijaban antes de recogerse la aceituna, el kilo de aceite de oliva virgen extra se paga esta semana de media a 4,2 euros, por unos 3,8 que se abonan por kilo del aceite de oliva virgen o los 3,5 euros que se abonan de media en el caso del lampante. Esos precios son ligeramente superiores, hasta en 20 céntimos, si la media la establecemos para la venta exclusivamente en suelo andaluz.

En mitad de esta coyuntura, las grandes superficies tiran de la cosecha anterior, y de lo que tenían almacenado incluso desde antes del verano, como señalan los propios portavoces agrarios, para bajar los precios a las puertas de los últimos días del año y la inminente entrada del aceite más temprano, ya con aceituna recolectada este otoño.

Así se puede observar cómo Alcampo o Hipercor han realizado ofertas prenavideñas para la adquisición de formatos de hasta cinco litros, con los que el litro le sale al consumidor por algo más de 5 euros. Son costes que se ajustan mucho a los precios en origen anteriormente mencionados. A esas rebajas agresivas les siguen otras para AOVE Selección, que cadenas como Carrefour también acaban de dar a conocer.

Interior de una de las numerosas almazaras en las que se obtiene el aceite de oliva virgen extra / l.o.

Análisis del actual ejercicio

UPA Málaga prevé hacer balance la próxima semana de lo que ha dado de sí el actual ejercicio tanto en agricultura como en ganadería. Por su parte, Asaja daba a conocer su análisis hace unos días y destacaba que 2025 ha recuperado los niveles «más normales» en cuanto al precio del aceite de oliva.

En este sentido, el precio por kilo llegó a estar el pasado año en origen a más de 7 euros, frente a los 3,9 que de media se pagaban hace escasas semanas. La sequía marcó la facturación total del olivar, que para este año rondará la cifra de 200 millones de euros, con una bajada del 39% en el aceite, hasta situarse en 139 millones de euros, y una subida del 21% en la aceituna de mesa, con una facturación total de 62 millones, y después de un 2024 realmente catastrófico en este segmento.

Los distintos colectivos agrarios abundan en que una de las graves amenazas del sector, que aún supone uno de los grandes pilares económicos de la provincia, se encuentra en la falta de mano de obra. En el campo es ya un «auténtico drama», como lo califica el presidente provincial de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido.

Aceite virgen embasado y listo para el consumo. / Gregorio Marrero

Incentivos para el que trabaja

«Las políticas laborales actuales van en la línea de desincentivar el trabajo y el esfuerzo. Esto supone una lacra para todo el sector productor», relata dicho portavoz. Y alude a que la legislación debiera incentivar al que trabaja y no al revés. Incluso subraya que esas estrategias políticas deben pasar por crear empleo y riqueza en las zonas rurales, justo donde se establecen nuevos incentivos contra la temida despoblación.

UPA también refiere que el sector del aceite de oliva no deja de enfrentarse a «retos logísticos y laborales», aunque confía en que la fidelidad del consumidor hacia el oliva virgen extra mantenga la rentabilidad parcial que no obligue a cambiar de cultivo en las fincas.