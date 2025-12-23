El Plan de Rodalies ha ejecutado un 72% de los 3.500 millones previstos en seis años

El Plan de Rodalies es el documento marco, una hoja de ruta en la que se detallan todas las obras previstas en el servicio ferroviario de Catalunya. Ahora mismo está vigente el del periodo 2020-2030 y, con la mitad del calendario superado, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Conselleria de Territori, hace meses que trabajan en la actualización de esta herramienta para el siguiente lustro.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el plan ha ejecutado ya 2.505 millones de los 3.500 millones de euros presupuestados, lo que representa un 72% del total. Presentado en diciembre de 2020, en este programa se incluyeron también los trabajos de ese ejercicio, con lo que acaba de cumplir seis años de vigencia. Desde el Gobierno consideran que ese grado de ejecución, teniendo en cuenta que entre 2021 y 2022 se sufrieron severos problemas de suministro de materiales, es loable.

4.150 millones en adjudicaciones

Los datos ministeriales desvelan que se han culminado ya el 80% de las adjudicaciones, es decir, 4.150 millones de euros. Esto significa, según sus estimaciones, que la modernización de la red aún se prolongará dos años más. Cuando arrancó el Plan de Rodalies en 2020, una de las urgencias del servicio era reponer los activos de la red porque la infraestructura estaba muy degradada como consecuencia de la falta de inversión.

Un tren de Rodalies circula por la línea R1 del Maresme, que discurre junto al mar. / Sandra Roman

Renovar esos activos se ha traducido en proyectos de modernización de catenarias, sistemas, sustitución de balasto, carriles o cerramientos, entre otros. La cuantía para este fin ha ascendido a 603 millones de euros y ahora mismo, a finales de 2025, se considera ejecutado un 90% de lo que se planificó entonces.

Las estaciones, en el punto de mira

Tal como destacó el ministro de Transportes en la entrevista de hace unos días en este diario, los trabajos en las estaciones forman parte igualmente de las prioridades en inversión del Plan. Según su balance, en estos seis años, se han construido o renovado un total de 41 en Catalunya y se está actuando en otras 25.

Los responsables del ministerio que dirige Óscar Puente subrayan también que, a pesar de que sigue siendo una de las quejas habituales entre las personas usuarias, se ha hecho un esfuerzo en atención a los pasajeros e información y que la voluntad es seguir insistiendo en este ámbito. De hecho, la actualización del Plan de Rodalies y concreción de la segunda fase, que tendrá vigencia hasta el año 2030 quiere poner también el acento en estas políticas.

El nuevo tren de Ferrocarrils de la Generalitat que prestará el servicio hasta el aeropuerto de El Prat. / Jordi Otix

Obras en marcha

Transportes destaca que ahora mismo se están ejecutando obras de gran calado, como las integraciones urbanas de Montcada i Reixac (que acumulaban un retraso considerable) y la de Sant Feliu de Llobregat. Además, se está afrontando la duplicación de la R3, los trabajos con mayor afectación al servicio porque comporta la interrupción de la línea durante más de un año, y se está culminando la nueva línea al aeropuerto, la R-Aeroport, que gestionará Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) cuando Adif les entregue la obra.

Tanto FGC como Rodalies están pendientes de las entregas de trenes que se están haciendo en la fábrica de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda. De hecho, los dos primeros de Rodalies ya se han servido: se trata de material móvil de la serie 110, que están realizando las primeras pruebas (lo que se conoce como marchas en blanco) en la red ferroviaria.

Mirada al futuro

Más allá de lo que se acabe concretando con la Generalitat para lo que queda de esta década, la vocación ministerial es mantener un ritmo constante de mejora de la infraestructura y el sistema ferroviario, que permita asumir con garantías el volumen de más de 410.000 usuarios al día. Esta circunstancia ha provocado que estén también en redacción un total de 12 estudios informativos, 3 estudios de viabilidad y 4 estudios de alternativas.